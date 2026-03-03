Именно таким является украинский комедийный сериал "Когда мы дома". Его премьера состоялась в 2014 году, и с тех пор лента остается одним из самых любимых ситкомов украинских зрителей. В материале 24 Канала рассказываем больше о сериале.

Что известно о сериале "Когда мы дома"?

Если вы сейчас в поисках легкой комедии, которая поможет расслабиться вечером, обратите внимание на сериал "Когда мы дома". Проект насчитывает 5 сезонов и более 200 эпизодов, поэтому вы сможете по-настоящему отдохнуть, погрузившись в эту теплую и остроумную историю. Каждая серия дарит положительные эмоции и приятные впечатления от просмотра.

Премьера сериала состоялась в 2014 году, а новые эпизоды выходили до 2018 года. Правда, первые четыре сезона были сняты на русском языке, тогда как пятый – на украинском.

О чем сюжет сериала "Когда мы дома"?

Сюжет сериала сосредотачивается на развитии отношений нескольких семейных пар. Они не связаны между собой, однако каждая из этих историй – узнаваемая и близкая зрителям.

Герои находятся на разных этапах совместной жизни: одни только недавно съехались и учатся делить быт, другие готовятся к рождению первенца, кто-то переживает кризис среднего возраста или привыкает к пенсионному ритму жизни. А у кого-то – традиционные трудности сожительства невестки и свекрови под одной крышей.

"Когда мы дома": смотрите сериал онлайн

У каждой пары – свои радости и проблемы, однако именно домашние будни становятся источником множества забавных, а иногда и очень жизненных ситуаций. Сериал с юмором показывает, что самые большие страсти разворачиваются тогда, когда мы дома.

Кто сыграл главные роли?

В этом комедийном сериале вы увидите таких украинских актеров: