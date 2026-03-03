Саме таким є український комедійний серіал "Коли ми вдома". Його прем'єра відбулася у 2014 році, і відтоді стрічка залишається одним із найулюбленіших ситкомів українських глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про серіал.

Що відомо про серіал "Коли ми вдома"?

Якщо ви зараз у пошуках легкої комедії, яка допоможе розслабитися ввечері, зверніть увагу на серіал "Коли ми вдома". Проєкт налічує 5 сезонів і понад 200 епізодів, тож ви зможете по-справжньому відпочити, занурившись у цю теплу та дотепну історію. Кожна серія дарує позитивні емоції та приємні враження від перегляду.

Прем'єра серіалу відбулася у 2014 році, а нові епізоди виходили до 2018 року. Щоправда, перші чотири сезони були зняті російською мовою, тоді як п'ятий – українською.

Про що сюжет серіалу "Коли ми вдома"?

Сюжет серіалу зосереджується на розвитку стосунків кількох сімейних пар. Вони не пов'язані між собою, однак кожна з цих історій – впізнавана та близька глядачам.

Герої перебувають на різних етапах спільного життя: одні лише нещодавно з'їхалися й вчаться ділити побут, інші готуються до народження первістка, хтось переживає кризу середнього віку або звикає до пенсійного ритму життя. А в когось – традиційні труднощі співжиття невістки та свекрухи під одним дахом.

"Коли ми вдома": дивіться серіал онлайн

У кожної пари – свої радощі й проблеми, однак саме домашні будні стають джерелом безлічі кумедних, а подекуди й дуже життєвих ситуацій. Серіал із гумором показує, що найбільші пристрасті розгортаються тоді, коли ми вдома.

Хто зіграв головні ролі?

У цьому комедійному серіалі ви побачите таких українських акторів: