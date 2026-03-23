Саме таким є американський науково-фантастичний серіал "Темна Матерія". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад і головні переваги цього проєкту.

Що відомо про серіал "Темна Матерія"?

Прем'єра серіалу "Темна Матерія" відбулася 7 травня 2024 року. Наразі проєкт налічує 9 епізодів, які можна переглянути приблизно за 6 годин. Серіал має високий рейтинг на IMDb – 7,6 бала з 10, що свідчить про схвальні відгуки як від глядачів, так і від критиків.

За словами тих, хто вже встиг переглянути серіал, це один із найкращих проєктів про паралельні всесвіти. Перший сезон захоплює з перших хвилин, а сюжет тримає в напрузі від початку і до фіналу. Історія інтригує та з кожною серією набирає нових обертів, від яких важко відірватися.

"Темна Матерія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Варто зазначити, що серіал створений Блейком Краучем за однойменним романом 2016 року.

Переглянути його можна на Apple TV+ та Amazon.

Головні ролі у серіалі виконали Джоел Едгертон, Дженніфер Коннеллі, Оакс Феглі, Алісі Брага, Джиммі Сімпсон, Дайо Окенійї, Маркіта Брукс, Аманда Брюгель і Тіффані Абреу.

Про що сюжет серіалу "Темна Матерія"?

Сюжет розгортається навколо Джейсона Дессена, якого викрадають і який опиняється в паралельному всесвіті. Щоб повернутися до своєї родини, йому доведеться пройти через численні випробування та пережити глибоку внутрішню кризу.

Усе це – заради того, щоб врятувати близьких від найжорстокішого ворога – самого себе.

Чимало глядачів зазначають, що навіть якщо вони не є прихильниками наукової фантастики, цей серіал став для них одним із найцікавіших проєктів на тему мультивсесвіту.