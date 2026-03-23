Именно таким является американский научно-фантастический сериал "Темная Материя". В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и главных преимуществах этого проекта.

Что известно о сериале "Темная материя"?

Премьера сериала "Темная Материя" состоялась 7 мая 2024 года. Сейчас проект насчитывает 9 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 6 часов. Сериал имеет высокий рейтинг на IMDb – 7,6 балла из 10, что свидетельствует о положительных отзывах как от зрителей, так и от критиков.

По словам тех, кто уже успел пересмотреть сериал, это один из лучших проектов о параллельных вселенных. Первый сезон захватывает с первых минут, а сюжет держит в напряжении от начала и до финала. История интригует и с каждой серией набирает новые обороты, от которых трудно оторваться.

Стоит отметить, что сериал создан Блейком Краучем по одноименному роману 2016 года.

Посмотреть его можно на Apple TV+ и Amazon.

Главные роли в сериале исполнили Джоэл Эдгертон, Дженнифер Коннелли, Оакс Фегли, Алиси Брага, Джимми Симпсон, Дайо Окенийи, Маркита Брукс, Аманда Брюгель и Тиффани Абреу.

О чем сюжет сериала "Темная материя"?

Сюжет разворачивается вокруг Джейсона Дессена, которого похищают и который оказывается в параллельной вселенной. Чтобы вернуться к своей семье, ему придется пройти через многочисленные испытания и пережить глубокий внутренний кризис.

Все это – ради того, чтобы спасти близких от жесточайшего врага – самого себя.

Многие зрители отмечают, что даже если они не являются сторонниками научной фантастики, этот сериал стал для них одним из самых интересных проектов на тему мультивселенной.