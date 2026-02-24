Не тільки Рудинський: які актори зіграли в найобговорюванішому українському серіалі "Повернення"

22 лютого 2026 року у світ вийшла 8-серійна драмеді "Повернення". Це одна із найочікуваніших прем'єр року.

Адже у серіалі зіграли неймовірні українські актори. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про акторський склад кінопроєкту "Повернення".

Які українські актори зіграли в серіалі "Повернення"?

Одну з ключових ролей – загиблого побратима Сергія Верби – втілив відомий український актор Олександр Рудинський. Заслужений артист України у 2025 році здобув міжнародне визнання, ставши лауреатом престижної британської премії BAFTA. Утім, сильний акторський ансамбль стрічки не обмежується лише його ім'ям.

Серед виконавців головних ролей такі актори:

Євген Григор'єв,

Анастасія Митражик,

Григорій Горобчук,

Тарас Цимбалюк,

Анастасія Пустовіт.



Актори серіалу "Повернення" / Кадр із серіалу

Які ролі зіграли актори?

У центрі сюжету – 33-річний військовий Олександр Кречет, роль якого виконав актор і чинний військовослужбовець Євген Григор'єв. Після тяжкого поранення та ампутації ноги герой повертається з фронту й намагається заново навчитися жити в цивільному світі, прийняти нову реальність і самого себе.

Відчуваючи моральний обов'язок перед загиблим другом Сергієм Вербою (Олександр Рудинський), Кречет вирішує підтримати його родину. Дружина побратима Аліна (Анастасія Митражик) – успішна власниця ІТ-компанії, сильна й самодостатня жінка, яка, здається, не потребує сторонньої допомоги.

Проте коли безвісти зникає її син Назар (Григорій Горобчук), ситуація кардинально змінюється. Кречет знаходить хлопця й на певний час стає для нього наставником і охоронцем, допомагаючи підготуватися до олімпіади з робототехніки. Так між ними поступово народжується довіра, що стає важливою опорою для обох.

Не менш несподіваним буде й перевтілення Тараса Цимбалюка. Актор постане в образі Микити Маслова та здивує глядачів новою гранню свого таланту. Цього разу він далекий від звичного амплуа "героя-коханця" чи "головного холостяка" країни – його персонаж прагматичний і розважливий ділок, який не надто перебірливий у способах заробітку.