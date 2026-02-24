24 Канал розповість про нові фільми, які врятують нудний вечір. Деякі з цих стрічок ви ще встигаєте подивитись у кінотеатрі.
Не пропустіть Ще один український фільм тепер можна подивитись на Netflix
Нові фільми, які врятують нудний вечір
"Буремний перевал"
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Це екранізація однойменного роману англійської письменниці Емілі Бронте. Режисерка Еміральд Фіннелл представила власний погляд на культову історію кохання світової літератури. У фільмі розповідається про стосунки між Кетрін Ерншоу та Гіткліфом: від дитинства до дорослого життя.
"Буремний перевал": дивіться онлайн трейлер фільму
"Мартін Супрім. Геній комбінацій"
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
Події фільму розгортаються у 1950-х роках. Це історія про зірку настільного тенісу – Марті Райзмана (у фільмі Марті Маузер). Його роль зіграв номінант на премію Оскар Тімоті Шаламе.
"Мартін Супрім. Геній комбінацій": дивіться онлайн трейлер фільму
"Служниця"
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
За основу фільму взятий однойменний роман Фріди Мак-Фадден. У стрічці розповідається про дівчину з похмурим минулим Міллі Келловей. Вона вирішує почати життя спочатку і йде працювати покоївкою в розкішний будинок родини Вінчестерів, де проживають бізнесмен Ендрю, його дружина Ніна та їхня донька Сесілія. Здається, що Міллі знайшла ідеальну роботу, однак кожен із мешканців маєтку має таємницю.
"Служниця": дивіться онлайн трейлер фільму
Які нові українські серіали подивитись?
До речі, раніше ми писали про два нові українські серіали, які завоювали любов глядачів.
"Дрібне пташеня" – це історія про Алісу, чиє життя змінюється після зради коханого та початку повномасштабного вторгнення. Дівчина приїжджає у рідне місто своєї мами, де зустрічає старого знайомого Богдана.
"Повернення" – у серіалі розповідається про ветерана війни Олександра Кречена. Після ампутації чоловіка починає переслідувати образ полеглого побратима Сергія Верби.