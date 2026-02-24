"Дрібне пташеня" та "Повернення" одразу після прем'єри завоювали любов українців. Більше про ці серіали читайте в матеріалі 24 Каналу.

Нові українські серіали, які завоювали любов глядачів

"Дрібне пташеня"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: –

Головна героїня Аліса має багато планів на майбутнє, проте зрада коханого та повномасштабне вторгнення змінюють життя дівчини. Вона відправляється у рідне місто своєї мами, де мешкає її тітка Калина.

Мама Аліси та Калина втратили зв'язок понад 30 років тому. Дівчина намагається налагодити своє життя, проте розкриває таємниці минулого. Також вона зустрічається з давнім знайомим Богданом.

"Дрібне пташеня": дивіться онлайн анонс серіалу

"Повернення"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Після важкого поранення Олександр Кречет змушений повернутися до цивільного життя. Ветеран приходить до тями після ампутації та зіштовхується з фізичним болем, внутрішніми демонами та образом загиблого побратима Сергія Верби. До того ж головний герой допомагає дружині та сина друга. Олександр намагається прийняти нового себе, а також проходить шлях повернення додому і до власної ідентичності.

"Повернення": дивіться онлайн трейлер серіалу

Який ще новий український серіал варто подивитися?

До речі, 14 лютого вийшла нова чотирисерійна українська мелодрама "Белла Віта" зі Сергієм Стрельніковим у головній ролі.

У центрі сюжету дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук. Вона відкриває власний весільний салон Bella Vita, ризикуючи родинним будинком. Якось головна героїня знайомиться із заможним бізнесменом Владиславом Сікорським. Неочікувано у чоловіка зривається весілля, тож він просить Віту зіграти роль його нареченою. Річ у тім, що на церемонію мають бути присутні важливі ділові партнери.

Домовленість між Бондарчук та Сікорським мала тривати лише кілька годин, проте вона затягується. Чи виникне між ними справжнє кохання, і чи готова Віта ризикнути власним майбутнім заради почуттів?