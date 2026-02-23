Водночас уже відомо, що серіал продовжать на другий сезон. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, коли можна очікувати його прем'єру.
Радимо Ще один український фільм тепер можна подивитись на Netflix
Коли прем'єра 2 сезону серіалу "Лицар семи королівств"?
Серіал "Лицар семи королівств", приквел до "Гри престолів", налічує шість епізодів. Прем'єра першого відбулася 18 січня 2026 року, а фінального – 22 лютого 2026 року. Усі серії отримали захоплені відгуки від глядачів та кінокритиків. Загальний рейтинг серіалу на IMDb становить 9 балів.
"Лицар семи королівств": дивіться онлайн трейлер серіалу
Очевидно, що глядачі вже очікують другий сезон, який офіційно підтверджено. Наразі серіал перебуває у розробці і продовжить історію улюблених героїв. Точна дата прем'єри поки невідома, але найбільш імовірно, що другий сезон вийде у 2027 році.
Цікаво також "Лицар семи королівств" – приквел "Гри престолів", що підкорює серця глядачів по всьому світу
Що відомо про серіал "Лицар семи королівств"?
- "Лицар семи королівств" – американський телесеріал у жанрі фентезі.
- Режисером виступив Джордж Мартін.
- Стрічка є приквелом до "Гри престолів" і стане третім телесеріалом у франшизі Мартіна "Пісня льоду і полум'я".
- У серіалі можна побачити Пітера Клеффі в ролі Сера Дункана Високого та Декстера Сол Ансела в ролі Егга.
- Станом на сьогодні це один із найрейтинговіших серіалів 2026 року.
- Сюжет розгортається приблизно за 100 років до подій "Гри престолів".