Над проєктом працював Джордж Мартін. Стрічка стала третім телесеріалом у франшизі "Пісня льоду і полум'я". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо найцікавіше, що потрібно знати про цей серіал.

Що відомо про серіал "Лицар семи королівств"?

Прем'єра серіалу відбулася у січні 2026 року. Станом на сьогодні це один із найрейтинговіших проєктів року. Він уже має 8,9 бала в рейтингу IMDb та високі оцінки на інших платформах.

Кінокритики відгукуються про стрічку позитивно, а глядачі з нетерпінням чекають кожного нового епізоду.

Наразі доступні п'ять серій, а прем'єра шостої запланована на 22 лютого 2026 року.

"Лицар семи королівств": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ролі зіграли Пітер Клеффі, Декстер Ансел, Фін Беннетт, Деніел Інгс, Сем Спруелл, Берті Карвел, Тензін Кроуфорд, Едвард Ешлі.

Про що сюжет серіалу?

Події серіалу відбуваються приблизно за 100 років до подій "Гри престолів". У центрі сюжету – двоє несподіваних героїв: сміливий, хоч і молодий та наївний лицар Дункан Високий та його зброєносець Егг.

У цей період зароджуються нові інтриги. Шлях Дункана та Егга сповнений небезпек, але саме вони можуть змінити долю Вестеросу.

Перед ними постають підступ і зрада, проте лише віра одне в одного та справжня дружба стають їхньою опорою у цьому хаосі. Це історія про те, як зароджувалися події, що згодом потрясуть Вестерос.