Над проектом работал Джордж Мартин. Лента стала третьим телесериалом во франшизе "Песнь льда и пламени". В материале 24 Канала рассказываем самое интересное, что нужно знать об этом сериале.

Что известно о сериале "Рыцарь семи королевств"?

Премьера сериала состоялась в январе 2026 года. На сегодня это один из самых рейтинговых проектов года. Он уже имеет 8,9 балла в рейтинге IMDb и высокие оценки на других платформах.

Кинокритики отзываются о ленте положительно, а зрители с нетерпением ждут каждого нового эпизода.

Сейчас доступны пять серий, а премьера шестой запланирована на 22 февраля 2026 года.

"Рыцарь семи королевств": смотрите онлайн трейлер сериала

Роли сыграли Питер Клэффи, Декстер Ансел, Финн Беннетт, Дэниел Ингс, Сэм Спруэлл, Берти Карвел, Тензин Кроуфорд, Эдвард Эшли.

О чем сюжет сериала?

События сериала происходят примерно за 100 лет до событий "Игры престолов". В центре сюжета – двое неожиданных героев: смелый, хоть и молодой и наивный рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг.

В этот период зарождаются новые интриги. Путь Дункана и Эгга полон опасностей, но именно они могут изменить судьбу Вестероса.

Перед ними возникают коварство и предательство, однако только вера друг в друга и настоящая дружба становятся их опорой в этом хаосе. Это история о том, как зарождались события, что впоследствии потрясут Вестерос.