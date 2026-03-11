У практиці кіно так буває часто. Адже наші очікування не завжди можуть відповідати реальності. Тому 24 Канал вирішив розповісти про декілька серіалів, які, на щастя, отримали довгоочікуваний хепі-енд. Однак, якщо ви ще не бачили цих стрічок, то будьте обачними, адже далі по тексту будуть спойлери.

"Клан Сопрано", 1999 – 2007

Рейтинг IMDb: 9,2

Серіал розповідає про Тоні Сопрано – главу мафіозного клану з Нью-Джерсі, який пробує поєднувати бізнес і сімейне життя.

З останньої серії серіалу стало відомо, що сім'я Сопрано зберегла єдність. Тоні продовжує оберігати родину, а його дружина Кармела та діти отримують можливість жити нормальне життя поза кримінальним впливом. Саме це подарувало стрічці відчуття завершеності.

"Менталіст", 2008 – 2015

Рейтинг IMDb: 8,2

Патрік Джейн – колишній фокусник із винятковим талантом спостерігати за людьми. Після того, як його сім'я загинула від руки серійного вбивці, він починає працювати консультантом ФБР, щоб допомагати розкривати злочини за допомогою своїх особливих здібностей.

У фіналі убивця родини Патріка поніс відповідне покарання. Чоловік нарешті отримує душевний спокій й дає собі шанс на нові стосунки.

"Друзі", 1994 – 2004

Рейтинг IMDb: 8,8

Серіал розповідає про шістьох друзів, які живуть у Нью-Йорку: Рейчел, Моніка, Фібі, Джої, Чендлер і Росс. Упродовж усіх десяти сезонів глядачі не просто сміялись до сліз, а й слідкували за особистими та кар'єрними викликами кожного з героїв.

У фіналі Рейчел отримує роботу у Парижі, однак в останню мить вирішує залишитись, щоб бути разом із Россом. Чендлер і Моніка переїжджають у власний будинок із двома дітьми, а всі друзі збираються на останню спільну зустріч у квартирі.

"Теорія великого вибуху", 2007 – 2019

Рейтинг IMDb: 8,1

Серіал розповідає про чотирьох друзів-науковців: Шелдона, Леонарда, Говарда та Раджа. Стрічка показує їхнє життя, яке переплелось з науковими відкриттями, дружбою та коханням.

У фіналі Шелдон й Емі отримують Нобелівську премію за спільну роботу у галузі фізики. Друзі святкують свої досягнення, адже кожен із героїв отримав те, що хотів.

