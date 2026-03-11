В практике кино так бывает часто. Ведь наши ожидания не всегда могут соответствовать реальности. Поэтому 24 Канал решил рассказать о нескольких сериалах, которые, к счастью, получили долгожданный хеппи-энд. Однако, если вы еще не видели этих лент, то будьте осмотрительны, ведь дальше по тексту будут спойлеры.

"Клан Сопрано", 1999 – 2007

Рейтинг IMDb: 9,2

Сериал рассказывает о Тони Сопрано – главе мафиозного клана из Нью-Джерси, который пробует совмещать бизнес и семейную жизнь.

Из последней серии сериала стало известно, что семья Сопрано сохранила единство. Тони продолжает оберегать семью, а его жена Кармела и дети получают возможность жить нормальную жизнь вне криминального влияния. Именно это подарило ленте ощущение завершенности.

"Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала

"Менталист", 2008 – 2015

Рейтинг IMDb: 8,2

Патрик Джейн – бывший фокусник с исключительным талантом наблюдать за людьми. После того, как его семья погибла от руки серийного убийцы, он начинает работать консультантом ФБР, чтобы помогать раскрывать преступления с помощью своих особых способностей.

В финале убийца семьи Патрика понес соответствующее наказание. Мужчина наконец получает душевный покой и дает себе шанс на новые отношения.

"Менталист": смотрите онлайн трейлер сериала

"Друзья", 1994 – 2004

Рейтинг IMDb: 8,8

Сериал рассказывает о шести друзьях, которые живут в Нью-Йорке: Рэйчел, Моника, Фиби, Джои, Чендлер и Росс. На протяжении всех десяти сезонов зрители не просто смеялись до слез, но и следили за личными и карьерными вызовами каждого из героев.

В финале Рэйчел получает работу в Париже, однако в последний момент решает остаться, чтобы быть вместе с Россом. Чендлер и Моника переезжают в собственный дом с двумя детьми, а все друзья собираются на последнюю совместную встречу в квартире.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Теория большого взрыва", 2007 – 2019

Рейтинг IMDb: 8,1

Сериал рассказывает о четырех друзьях-ученых: Шелдоне, Леонарде, Говарде и Радже. Лента показывает их жизнь, которая переплелась с научными открытиями, дружбой и любовью.

В финале Шелдон и Эми получают Нобелевскую премию за совместную работу в области физики. Друзья празднуют свои достижения, ведь каждый из героев получил то, что хотел.

"Теория большого взрыва": смотрите онлайн трейлер сериала

