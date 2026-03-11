В практике кино так бывает часто. Ведь наши ожидания не всегда могут соответствовать реальности. Поэтому 24 Канал решил рассказать о нескольких сериалах, которые, к счастью, получили долгожданный хеппи-энд. Однако, если вы еще не видели этих лент, то будьте осмотрительны, ведь дальше по тексту будут спойлеры.
Может заинтересовать Зрелищный боевик или кино на один вечер: что стоит знать о фильме "Ущелье"
"Клан Сопрано", 1999 – 2007
Рейтинг IMDb: 9,2
Сериал рассказывает о Тони Сопрано – главе мафиозного клана из Нью-Джерси, который пробует совмещать бизнес и семейную жизнь.
Из последней серии сериала стало известно, что семья Сопрано сохранила единство. Тони продолжает оберегать семью, а его жена Кармела и дети получают возможность жить нормальную жизнь вне криминального влияния. Именно это подарило ленте ощущение завершенности.
"Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала
"Менталист", 2008 – 2015
Рейтинг IMDb: 8,2
Патрик Джейн – бывший фокусник с исключительным талантом наблюдать за людьми. После того, как его семья погибла от руки серийного убийцы, он начинает работать консультантом ФБР, чтобы помогать раскрывать преступления с помощью своих особых способностей.
В финале убийца семьи Патрика понес соответствующее наказание. Мужчина наконец получает душевный покой и дает себе шанс на новые отношения.
"Менталист": смотрите онлайн трейлер сериала
"Друзья", 1994 – 2004
Рейтинг IMDb: 8,8
Сериал рассказывает о шести друзьях, которые живут в Нью-Йорке: Рэйчел, Моника, Фиби, Джои, Чендлер и Росс. На протяжении всех десяти сезонов зрители не просто смеялись до слез, но и следили за личными и карьерными вызовами каждого из героев.
В финале Рэйчел получает работу в Париже, однако в последний момент решает остаться, чтобы быть вместе с Россом. Чендлер и Моника переезжают в собственный дом с двумя детьми, а все друзья собираются на последнюю совместную встречу в квартире.
"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала
"Теория большого взрыва", 2007 – 2019
Рейтинг IMDb: 8,1
Сериал рассказывает о четырех друзьях-ученых: Шелдоне, Леонарде, Говарде и Радже. Лента показывает их жизнь, которая переплелась с научными открытиями, дружбой и любовью.
В финале Шелдон и Эми получают Нобелевскую премию за совместную работу в области физики. Друзья празднуют свои достижения, ведь каждый из героев получил то, что хотел.
"Теория большого взрыва": смотрите онлайн трейлер сериала
А недавно мы рассказывали, каким известным сериалам в этом году исполняется пять лет.