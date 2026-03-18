24 Канал розповість про маловідомі високорейтингові фільми, які варто подивитися. Обов'язково зберігайте добірку, адже вже зовсім скоро п'ятниця та вихідні, коли можна буде відпочити.

Маловідомі високорейтингові фільми, які варто подивитися

"Початок" (2010)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

У фільмі розповідається про професійного злодія Дома Кобба. Він вміє проникати у свідомість людей під час сну, щоб дістати необхідну інформацію. Головний герой повинен виконати складне завдання: зробити так, щоб спадкоємець великої корпорації розпустив бізнес і вирішив, що то його ідея.

"Відступники" (2006)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Сюжет розгортається навколо двох чоловіків – поліцейського-мафії та мафіозного шпигуна у поліції. Вони ведуть подвійне життя, тож їх у будь-який момент можуть викрити.

"Одержимість" (2014)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Ендрю мріє стати видатним барабанщиком. Якось на нього звертає увагу диригент найкращого в країні оркестру. Однак новий наставник використовує жорсткі методи навчання, через що життя хлопця змінюється. Головний герой стає одержимий тим, щоб досягти успіху й досконалості.

