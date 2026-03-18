24 Канал розповість про маловідомі високорейтингові фільми, які варто подивитися. Обов'язково зберігайте добірку, адже вже зовсім скоро п'ятниця та вихідні, коли можна буде відпочити.
Теж цікаво Не лише "Емілі в Парижі": які фільми з Лілі Коллінз має побачити кожен
Маловідомі високорейтингові фільми, які варто подивитися
"Початок" (2010)
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
У фільмі розповідається про професійного злодія Дома Кобба. Він вміє проникати у свідомість людей під час сну, щоб дістати необхідну інформацію. Головний герой повинен виконати складне завдання: зробити так, щоб спадкоємець великої корпорації розпустив бізнес і вирішив, що то його ідея.
"Відступники" (2006)
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
Сюжет розгортається навколо двох чоловіків – поліцейського-мафії та мафіозного шпигуна у поліції. Вони ведуть подвійне життя, тож їх у будь-який момент можуть викрити.
"Одержимість" (2014)
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
Ендрю мріє стати видатним барабанщиком. Якось на нього звертає увагу диригент найкращого в країні оркестру. Однак новий наставник використовує жорсткі методи навчання, через що життя хлопця змінюється. Головний герой стає одержимий тим, щоб досягти успіху й досконалості.
Які фільми мають найвищий рейтинг IMDb?
"Втеча з Шоушенка" – 9.3/10
"Хрещений батько" – 9.2/10
"Темний лицар" – 9.1/10
"Хрещений батько 2" – 9.0/10
"12 розгніваних чоловіків" – 9.0/10
"Володар перснів: Повернення короля" – 9.0/10
"Список Шиндлера" – 9.0/10