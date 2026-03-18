24 Канал расскажет о малоизвестных высокорейтинговых фильмах, которые стоит посмотреть. Обязательно сохраняйте подборку, ведь уже совсем скоро пятница и выходные, когда можно будет отдохнуть.
Малоизвестные высокорейтинговые фильмы, которые стоит посмотреть
"Начало" (2010)
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
В фильме рассказывается о профессиональном воре Доме Коббе. Он умеет проникать в сознание людей во время сна, чтобы достать необходимую информацию. Главный герой должен выполнить сложную задачу: сделать так, чтобы наследник крупной корпорации распустил бизнес и решил, что это его идея.
"Начало": смотрите видео онлайн
"Отступники" (2006)
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
Сюжет разворачивается вокруг двух мужчин – полицейского-мафии и мафиозного шпиона в полиции. Они ведут двойную жизнь, поэтому их в любой момент могут разоблачить.
"Отступники": смотрите видео онлайн
"Одержимость" (2014)
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
Эндрю мечтает стать выдающимся барабанщиком. Как-то на него обращает внимание дирижер лучшего в стране оркестра. Однако новый наставник использует жесткие методы обучения, из-за чего жизнь парня меняется. Главный герой становится одержим тем, чтобы достичь успеха и совершенства.
"Одержимость": смотрите видео онлайн
Какие фильмы имеют самый высокий рейтинг IMDb?
"Побег из Шоушенка" – 9.3/10
"Крестный отец" – 9.2/10
"Темный рыцарь" – 9.1/10
"Крестный отец 2" – 9.0/10
"12 разгневанных мужчин" – 9.0/10
"Властелин колец: Возвращение короля" – 9.0/10
"Список Шиндлера" – 9.0/10