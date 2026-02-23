В то же время уже известно, что сериал продлят на второй сезон. В материале 24 Канала рассказываем, когда можно ожидать его премьеру.

Советуем Еще один украинский фильм теперь можно посмотреть на Netflix

Когда премьера 2 сезона сериала "Рыцарь семи королевств"?

Сериал "Рыцарь семи королевств", приквел к "Игре престолов", насчитывает шесть эпизодов. Премьера первого состоялась 18 января 2026 года, а финального – 22 февраля 2026 года. Все серии получили восторженные отзывы от зрителей и кинокритиков. Общий рейтинг сериала на IMDb составляет 9 баллов.

"Рыцарь семи королевств": смотрите онлайн трейлер сериала

Очевидно, что зрители уже ожидают второй сезон, который официально подтвержден. Сейчас сериал находится в разработке и продолжит историю любимых героев. Точная дата премьеры пока неизвестна, но наиболее вероятно, что второй сезон выйдет в 2027 году.

Интересно также "Рыцарь семи королевств" – приквел "Игры престолов", что покоряет сердца зрителей по всему миру

Что известно о сериале "Рыцарь семи королевств"?