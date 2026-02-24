24 Канал расскажет о новых фильмах, которые спасут скучный вечер. Некоторые из этих лент вы еще успеваете посмотреть в кинотеатре.
Новые фильмы, которые спасут скучный вечер
"Грозовой перевал"
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Это экранизация одноименного романа английской писательницы Эмили Бронте. Режиссер Эмиральд Финнелл представила собственный взгляд на культовую историю любви мировой литературы. В фильме рассказывается об отношениях между Кэтрин Эрншоу и Хитклиффом: от детства до взрослой жизни.
"Грозовой перевал": смотрите онлайн трейлер фильма
"Марти Великолепный"
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
События фильма разворачиваются в 1950-х годах. Это история о звезде настольного тенниса – Марти Райзмане (в фильме Марти Маузер). Его роль сыграл номинант на премию Оскар Тимоти Шаламе.
"Марти Великолепный": смотрите онлайн трейлер фильма
"Служанка"
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
За основу фильма взят одноименный роман Фриды Мак-Фадден. В ленте рассказывается о девушке с мрачным прошлым Милли Кэллоуэй. Она решает начать жизнь сначала и идет работать горничной в роскошный дом семьи Винчестеров, где проживают бизнесмен Эндрю, его жена Нина и их дочь Сесилия. Кажется, что Милли нашла идеальную работу, однако каждый из жителей поместья имеет тайну.
"Служанка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мелкий птенец" – это история об Алисе, чья жизнь меняется после измены любимого и начала полномасштабного вторжения. Девушка приезжает в родной город своей мамы, где встречает старого знакомого Богдана.
"Возвращение" – в сериале рассказывается о ветеране войны Александра Кречена. После ампутации мужчину начинает преследовать образ павшего собрата Сергея Вербы.