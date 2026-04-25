У матеріалі 24 Каналу читайте, які стрічки замінять похід до психолога. Обирайте, що дивитися на вихідних.

Дивіться також 5 найкращих екранізацій детективів про вбивства на Netflix

Які фільми замінять похід до психолога?

"Розумник Вілл Гантінґ" (1997)

Рейтинг IMDb: 8/4/10

У фільмі розповідається про Вілла Гантінґа, який чудово знає математику. Вийшовши із тюрми, він пішов працювати прибиральником до Массачусетського технологічного інституту. Якось хлопець розв'язує складне математичне рівняння і на нього звертає увагу професор Джеральд Ламбо.

Проте Вілла знову заарештовують і він постає перед судом. Викладач готовий допомогти хлопцю, якщо той відвідуватиме психолога та займатися математикою. Так, професор Ламбо звертається до свого старого друга Шона Магвайра, а Гантінґ починає справлятися з внутрішніми страхами й травмами.

"Вічне сяйво чистого розуму"

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Після болісного розставання Клементина проходить процедуру, щоб стерти спогади про свого колишнього Джоела. Коли хлопець про це дізнається, то вдається до таких самих заходів. Так, він поступово починає забувати жінку, яку кохав.

"Уроки толерантності" (2023)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Сюжет розгортається навколо звичайної сім'ї: вчительки Надії, її безробітного чоловіка Зеника та двох їхніх дітей: Діани та Дениса. Зарплати жінки ледь вистачає, щоб утримувати рідних.

Щоб закрити борги, сім'я бере участь у державній програмі з євроінтеграції "Уроки толерантності", згідно з якою деякий час з ними буде жити представник ЛГБТ-спільноти.

У домі Надії, Зеника, Діани та Дениса з'являється чоловік на ім'я Василь. Тепер сім'я змушена долати власні упередження, доходити до взаєморозуміння та співіснувати разом.

"Їсти, молитися, кохати" (2010)

Рейтинг IMDb: 5.9/10

У центрі сюжету – успішна письменниця Ліз. Жінка вирішує змінити своє життя і відправляється у подорож Італією, Індією та Балі, завдяки якій знаходить себе і починає краще пізнавати світ.

Які мотиваційні фільми подивитися?