4 вересня 2025 року відбулась прем'єра ще одного фільму Антона Птушкіна та кінокомпанії "Все Сам". Фільм "Антарктида" розповідає про українських полярників

Раніше ми розповідали про вихід трейлеру до стрічки. Тепер у матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що відомо про фільм Птушкіна.

Що відомо про фільм "Антарктида" Антона Птушкіна?

"Антарктида" – це другий фільм українського тревел-блогера Антона Птушкіна. Документальна стрічка створена у співпраці з кінокомпанією "Все Сам" і присвячена життю та роботі учасників 30-ї української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський".

Нагадаємо, що першим фільмом Антона Птушкіна стала стрічка "Ми, наші улюбленці та війна". Однак за словами самого блогера, робота над "Антарктидою" була для нього найцікавішим матеріалом. Тож він вирішив, що цю стрічку обов'язково варто показати глядачам на великому екрані.

– каже Птушкін.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі люди мають змогу побачити побут полярників, їхнє життя в Антарктиді, їхню взаємодію з місцевою фауною та наукові дослідження, зокрема кліматичні спостереження.

Тривалість фільму становить 86 хвилин. За цей час ви зможете зануритися в захопливу документальну історію та побачити унікальні кадри, зафільмовані знімальною командою. Сам Антон Птушкін провів на станції "Академік Вернадський" тиждень, тому добре знає, що варто показати українському глядачеві.

