Режисером та сценаристом виступив відомий журналіст і тревел-блогер Антон Птушкін, який має за плечима численні успішні проєкти. Фільм ставить перед глядачем важливі питання про людську природу та моральні цінності в умовах війни.

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Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" скоро буде онлайн: де дивитись

Фільм, знятий в копродукції України та Канади, став не лише першим повнометражним фільмом Птушкіна, а і його першою роботою, яка не буде доступна на YouTube.

З 4 квітня він стартував у кінотеатрах, отримавши за перший вікенд неймовірний успіх для української документалістики — фільм зібрав у національному прокаті 2,3 млн грн, що є рекордом для документального кіно. За цей період стрічку переглянули близько 13 440 глядачів.

Дистриб'ютором фільму виступила компанія Green Light Films. Подивитись стрічку онлайн з 4-го травня можна ексклюзивно лише на MEGOGO.

Про що фільм "Ми, наші улюбленці та війна"

З початком повномасштабного вторгнення безліч українців опинилися в складних умовах, змушені були залишити свої домівки, не встигаючи забрати навіть найнеобхідніше. Проте, однією з найбільших проблем стало питання про залишених тварин, які, також як і їхні господарі, опинилися на межі виживання.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ми, наші улюбленці та війна" – це детальне відображення цієї проблеми через призму життя та долі тварин під час війни. Птушкін працював над проєктом півтора року, привертаючи увагу як української, так і міжнародної аудиторії до актуальної теми.