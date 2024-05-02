Режиссером и сценаристом выступил известный журналист и тревел-блогер Антон Птушкин, который имеет за плечами многочисленные успешные проекты. Фильм ставит перед зрителем важные вопросы о человеческой природе и моральных ценностях в условиях войны.

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Фильм "Мы, наши любимцы и война" скоро будет онлайн: где смотреть

Фильм, снят в копродукции Украины и Канады, стал не только первым полнометражным фильмом Птушкина, а и его первой работой, которая не будет доступна на YouTube.

С 4 апреля он стартовал в кинотеатрах, получив за первый уикенд невероятный успех для украинской документалистики - фильм собрал в национальном прокате 2,3 млн грн, что является рекордом для документального кино. За этот период ленту посмотрели около 13 440 зрителей.

Дистрибьютором фильма выступила компания Green Light Films. Посмотреть ленту онлайн с 4-го мая можно эксклюзивно только на MEGOGO.

О чем фильм "Мы, наши любимцы и война"

С началом полномасштабного вторжения множество украинцев оказались в сложных условиях, вынуждены были оставить свои дома, не успевая забрать даже самое необходимое. Однако, одной из самых больших проблем стал вопрос об оставленных животных, которые, так же как и их хозяева, оказались на грани выживания.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мы, наши любимцы и война" – это детальное отражение этой проблемы через призму жизни и судьбы животных во время войны. Птушкин работал над проектом полтора года, привлекая внимание как украинской, так и международной аудитории к актуальной теме.