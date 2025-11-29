Найочікуваніші прем'єри грудня на Netflix, які не можна пропустити

Стримінгова платформа Netflix уже опублікувала список фільмів і серіалів, прем'єра яких запланована на цей грудень. Можна поступово обирати для себе бажані кінострічки, яким присвячуватимете час.

Детальніше про те, що у грудні можна буде подивитись на стримінговій платформі, дивіться далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.

Цікаво Де дивитись мультфільм "Зоотрополіс 2", який сподобається дорослим і дітям

Які прем'єри заплановані у грудні на Netflix?

"Мій таємний Санта"

Дата виходу: 3 грудня

Романтична комедія розповідає історію жінки, яка після втрати роботи вирішила переодягтись у літнього чоловіка, щоб отримати роботу Санта-Клауса у місцевому гірськолижному курорті. Та раптом менеджер курорту починає підозрювати, що щось у цій історії не так. Та і це ще не кінець, жінка закохується у сина власника.

"Мій таємний Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Емілі в Парижі", 5 сезон

Дата виходу: 18 грудня

У новому сезоні головна героїня вирушить до Італії. Події розгортатимуть також і у Франції.. Творці не розкривають деталей, однак запевняють, що в Емілі будуть нові виклики у кар'єрі, а в особистому житті почнеться справжня боротьба – кого з залицяльників обере амбітна дівчина.

Одночасно вийде 10 серій.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер нового сезону

"Покинуті"

Дата виходу: 4 грудня

Це американський вестерн-драма від Netflix. Дія розгортається у 1850-х роках й розповідає про конфлікти між двома родинами на Дикому Заході, які борються за виживання, землю та честь.

"Покинуті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Місто тіней"

Дата виходу: 12 грудня

Іспанський трилер, який знятий по однойменному роману Аро Сайнса де ла Маси. Коли Барселона прокидається і бачить, що на одній із найвідоміших будівель Гауді лежить тіло, охоплене полум'ям, детектив у відставці має повернутися, щоб спіймати вбивцю.

"Місто тіней": дивіться онлайн трейлер фільму

Також можна буде подивитись:

"Сліпе кохання: Італія". Дата виходу: 1 грудня;

1 грудня; "Гра у Грейсі Дарлінг". Дата виходу: 1 грудня;

1 грудня; "Троль 2". Дата виходу: 1 грудня;

1 грудня; "Шон Комбс: Час розплати". Дата виходу: 2 грудня;

2 грудня; "Врятувати Санту 2". Дата виходу: 5 грудня;

5 грудня; "Місто". Дата виходу: 11 грудня;

11 грудня; "Людина проти немовляти". Дата виходу: 11 грудня;

11 грудня; "Різдвяне полювання". Дата виходу: 12 грудня;

12 грудня; "Дістати ножі: Воскресіння мерця". Дата виходу: 12 грудня;

12 грудня; "Вбивство у Монако". Дата виходу: 17 грудня;

17 грудня; "Всесвітній потоп". Дата виходу: 19 грудня;

19 грудня; "Бувай, Джун". Дата виходу: 24 грудня.

Який британський фільм про волонтера, що рятував українців, отримав Еммі?

Днями видання BBC писало, що "Hell Jumper" – фільм британського виробництва про війну в Україні, став лауреатом міжнародної премії Еммі.

Сюжет розповідає про волонтера Кріс Перрі – чоловіка, який приїхав до України, щоб допомагати цивільному населенню вибиратися з небезпечних територій. Йому вдалось евакуювати понад 400 мирних жителів та врятувати багатьох покинутих тварин.