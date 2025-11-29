Самые ожидаемые премьеры декабря на Netflix, которые нельзя пропустить
- Netflix анонсировала несколько премьер на декабрь, среди которых: "Мой тайный Санта" (3 декабря), "Эмили в Париже", 5 сезон (18 декабря), "Брошенные" (4 декабря) и др.
- А британский фильм "Hell Jumper" о волонтере в Украине получил международную премию Эмми.
Стриминговая платформа Netflix уже опубликовала список фильмов и сериалов, премьера которых запланирована на этот декабрь. Можно постепенно выбирать для себя желаемые киноленты, которым будете посвящать время.
Какие премьеры запланированы в декабре на Netflix?
Какие премьеры запланированы в декабре на Netflix?
"Мой тайный Санта"
Дата выхода: 3 декабря
Романтическая комедия рассказывает историю женщины, которая после потери работы решила переодеться в пожилого мужчину, чтобы получить работу Санта-Клауса в местном горнолыжном курорте. Но вдруг менеджер курорта начинает подозревать, что что-то в этой истории не так. Но и это еще не конец, женщина влюбляется в сына владельца.
"Мой тайный Санта": смотрите онлайн трейлер фильма
"Эмили в Париже", 5 сезон
Дата выхода: 18 декабря
В новом сезоне главная героиня отправится в Италию. События будут разворачиваться также и во Франции. Создатели не раскрывают деталей, однако уверяют, что у Эмили будут новые вызовы в карьере, а в личной жизни начнется настоящая борьба – кого из ухажеров выберет амбициозная девушка.
Одновременно выйдет 10 серий.
"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер нового сезона
"Брошенные"
Дата выхода: 4 декабря
Это американский вестерн-драма от Netflix. Действие разворачивается в 1850-х годах и рассказывает о конфликтах между двумя семьями на Диком Западе, которые борются за выживание, землю и честь.
"Покинутые": смотрите онлайн трейлер сериала
"Город теней"
Дата выхода: 12 декабря
Испанский триллер, который снят по одноименному роману Аро Сайнса де ла Масы. Когда Барселона просыпается и видит, что на одном из самых известных зданий Гауди лежит тело, охваченное пламенем, детектив в отставке должен вернуться, чтобы поймать убийцу.
"Город теней": смотрите онлайн трейлер фильма
Также можно будет посмотреть:
- "Слепая любовь: Италия". Дата выхода: 1 декабря;
- "Игра в Грейси Дарлинг". Дата выхода: 1 декабря;
- "Тролль 2". Дата выхода: 1 декабря;
- "Шон Комбс: Время расплаты". Дата выхода: 2 декабря;
- "Спасти Санту 2". Дата выхода: 5 декабря;
- "Город". Дата выхода: 11 декабря;
- "Человек против младенца". Дата выхода: 11 декабря;
- "Рождественская охота". Дата выхода: 12 декабря;
- "Достать ножи: Воскрешение мертвеца". Дата выхода: 12 декабря;
- "Убийство в Монако". Дата выхода: 17 декабря;
- "Всемирный потоп". Дата выхода: 19 декабря;
- "Пока, Джун". Дата выхода: 24 декабря.
Какой британский фильм о волонтере, спасавшем украинцев, получил Эмми?
На днях издание BBC писало, что "Hell Jumper" – фильм британского производства о войне в Украине, стал лауреатом международной премии Эмми.
Сюжет рассказывает о волонтере Крис Перри – мужчине, который приехал в Украину, чтобы помогать гражданскому населению выбираться из опасных территорий. Ему удалось эвакуировать более 400 мирных жителей и спасти многих брошенных животных.