Про баланс між миром та війною: фільм Ірини Цілик про сім'ю з Донбасу покажуть у Лондоні

Документальну стрічку про "червону зону" Донбасу режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна ніби апельсин" покажуть у штаб-квартирі Британської академії кіно і телевізійного мистецтва BAFTA у Лондоні.

"Земля блакитна, ніби апельсин" розповідає глядачеві небуденну історію про сім'ю, яка живе в так званій "червоній зоні" Донбасу. Фільм зосереджує увагу на проблему військової буденності для цивільних людей, які проживають у прифронтовій зоні.

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Фільм Ірини Цілик "Земля блакитна ніби апельсин" покажуть у Лондоні

Показ відбудеться у кінотеатрі BAFTA cinema, 1 квітня о 19:00 за місцевим часом.

Фільми для України мають стати низкою вечорів, присвячених кіно та творчості України. Метою є збір коштів до гуманітарних та благодійних організацій на допомогу нашій країні. Всі зібрані кошти підуть до гуманітарних фондів на підтримку України,

– сказали організатори події.

Сюжет та трейлер стрічки

У центрі подій опинились 36-річна Ганна і її четверо дітей, яких жінка виховує самотужки. Не зважаючи на всі труднощі, з якими стикаються українці у "червоній зоні" Донбасу, головні герої не втрачають життєрадісності та мають багато творчих захоплень, зокрема, грають на музичних інструментах та самі знімають фільми про життя в час війни.

Насправді наш фільм не про війну, вона виступає тут лише тлом. Це фільм про дорослішання. Про балансування між війною та миром. Про самотерапію за допомогою кіно,

– переконує режисерка фільму Ірина Цілик.

"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться трейлер

Світова прем'єра фільму відбулася у лютому 2020 року на національному американському кінофестивалі незалежного кіно "Санденс". На фестивалі "Земля блакитна, ніби апельсин" отримала премію за найкращу режисуру в категорії світового документального кіно. Зазначимо, що протягом цілого року документальна картина отримала понад двадцять нагород на різноманітних міжнародних кінофестивалях.