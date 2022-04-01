О балансе между миром и войной: фильм Ирины Целик о семье из Донбасса покажут в Лондоне

Документальную ленту о "красной зоне" Донбасса режиссера Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин" покажут в штаб-квартире Британской академии кино и телевизионного искусства BAFTA в Лондоне.

"Земля голубая, как апельсин" рассказывает зрителю необычную историю о семье, которая живет в так называемой "красной зоне" Донбасса. Фильм обращает внимание на проблему военной обыденности для гражданских людей, проживающих в прифронтовой зоне.

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Фильм Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин" покажут в Лондоне

Показ состоится в кинотеатре BAFTA cinema 1 апреля в 19.00 по местному времени.

Фильмы для Украины должны стать рядом вечеров, посвященных кино и творчеству Украины. Целью является сбор средств в гуманитарные и благотворительные организации на помощь нашей стране. Все собранные средства пойдут в гуманитарные фонды в поддержку Украины,

– сказали организаторы происшествия.

Сюжет и трейлер ленты

В центре событий оказались 36-летняя Анна и ее четверо детей, которых женщина воспитывает своими силами. Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются украинцы в "красной зоне" Донбасса, главные герои не теряют жизнерадостности и много творческих увлечений, в частности, играют на музыкальных инструментах и ​​сами снимают фильмы о жизни во время войны.

На самом деле, наш фильм не о войне, она выступает здесь только фоном. Это фильм о взрослении. О балансировке между войной и миром. О самотерапии с помощью кино,

– убеждает режиссер фильма Ирина Целик.

"Земля голубая, будто апельсин": смотрите трейлер

Мировая премьера фильма прошла в феврале 2020 года на национальном американском кинофестивале независимого кино "Санденс". На фестивале "Земля голубая, будто апельсин" получила премию за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино. Отметим, что в течение всего года документальная картина получила более двадцати наград на международных кинофестивалях.