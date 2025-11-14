Нові новорічні фільми на Netflix, які не можна пропустити

Уже не за горами чергові перегляди культових стрічок "Сам удома" чи "Грінч". Однак не варто недооцінювати кінематограф останніх років, який подарував світові чимало культових різдвяно-новорічних історій.

Цього року платформа Netflix анонсувала декілька тематичних фільмів на різдвяно-новорічну тематику, які точно варто подивитись, щоб поринути в атмосферу зими та її особливого шарму, пише 24 Канал.

Які різдвяно-новорічні фільми вийдуть на Netflix?

"Мій таємний Санта"

Різдвяна романтична комедія, яка розповідає історію жінки, що після втрати роботи вирішила переодягтись у літнього чоловіка, щоб отримати роботу Санта-Клауса у місцевому гірськолижному курорті. Та раптом менеджер курорту починає догадуватись, що щось в цій історії не так, а жінка закохується у сина власника.

Дата виходу на Netflix – 3 грудня.

"Мій таємний Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Людина проти немовляти"

Це продовження комедії "Людина проти бджоли" із Ровеном Аткінсоном в головній ролі. Цього разу чоловік змінив вид своєї професійної діяльності та став шкільним сторожем. Раптом йому надходить вигідна пропозиція – наглянути за розкішним маєтком на Різдво. Та на ділі виявляється, що окрім будинку йому варто наглядати ще й за малюком, якого ніхто не забрав після різдвяної вистави у школі.

Дата виходу на Netflix – 11 грудня.

"Людина проти немовляти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Труднощі з шампанським"

Різдвяна мелодрама розповідає про жінку, яка приїжджає до Франції, щоб укласти угоду з продажу бренду шампанського, однак закохується у сина засновника компанії.

Дата виходу на Netflix – 19 листопада.

"Труднощі з шампанським": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяне пограбування"

Двоє невдах, які працюють погодинно, об'єднуються, щоб пограбувати шикарний лондонський універмаг у переддень Різдва. Чи вдасться їм підкорити серця один одного по дорозі до злочину?

Дата виходу на Netflix – 26 листопада.

"Різдвяне пограбування": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдво з колишнім"

Різдвяна романтична комедія розповідає про колишнє подружжя, яке вирішило разом відсвяткувати зимові свята. Та раптом всі плани йдуть шкереберть, адже все ускладнює поява нової коханої ексчоловіка.

Дата виходу на Netflix – 12 листопада.

"Різдво з колишнім": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо у вас вже є новорічний настрій, то ось тематична добірка фільмів, яка підсилить очікування зимових свят.