Новые новогодние фильмы на Netflix, которые нельзя пропустить
- На Netflix появятся новые рождественско-новогодние фильмы, такие как: "Мой тайный Санта", "Человек против младенца", "Трудности с шампанским", "Рождественское ограбление" и "Рождество с бывшим".
- Премьеры запланированы на ноябрь и декабрь, в частности "Мой тайный Санта" выйдет 3 декабря, а "Рождество с бывшим" – 12 ноября.
Уже не за горами очередные просмотры культовых лент "Один дома" или "Гринч". Однако не стоит недооценивать кинематограф последних лет, который подарил миру немало культовых рождественско-новогодних историй.
В этом году платформа Netflix анонсировала несколько тематических фильмов на рождественско-новогоднюю тематику, которые точно стоит посмотреть, чтобы окунуться в атмосферу зимы и ее особого шарма, пишет 24 Канал.
Какие рождественско-новогодние фильмы выйдут на Netflix?
"Мой тайный Санта"
Рождественская романтическая комедия, которая рассказывает историю женщины, что после потери работы решила переодеться в пожилого мужчину, чтобы получить работу Санта-Клауса в местном горнолыжном курорте. Но вдруг менеджер курорта начинает догадываться, что что-то в этой истории не так, а женщина влюбляется в сына владельца.
Дата выхода на Netflix – 3 декабря.
"Мой тайный Санта": смотрите онлайн трейлер фильма
"Человек против младенца"
Это продолжение комедии "Человек против пчелы" с Ровеном Аткинсоном в главной роли. На этот раз мужчина сменил вид своей профессиональной деятельности и стал школьным сторожем. Вдруг ему поступает выгодное предложение – присмотреть за роскошным поместьем на Рождество. Но на деле оказывается, что кроме дома ему стоит присматривать еще и за малышом, которого никто не забрал после рождественского представления в школе.
Дата выхода на Netflix – 11 декабря.
"Человек против младенца": смотрите онлайн трейлер сериала
"Трудности с шампанским"
Рождественская мелодрама рассказывает о женщине, которая приезжает во Францию, чтобы заключить сделку по продаже бренда шампанского, однако влюбляется в сына основателя компании.
Дата выхода на Netflix – 19 ноября.
"Трудности с шампанским": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рождественское ограбление"
Двое неудачников, которые работают почасово, объединяются, чтобы ограбить шикарный лондонский универмаг в канун Рождества. Удастся ли им покорить сердца друг друга по дороге к преступлению?
Дата выхода на Netflix – 26 ноября.
"Рождественское ограбление": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рождество с бывшим"
Рождественская романтическая комедия рассказывает о бывших супругах, которые решили вместе отпраздновать зимние праздники. Но вдруг все планы идут наперекосяк, ведь все усложняет появление новой возлюбленной экс-супруга.
Дата выхода на Netflix – 12 ноября.
"Рождество с бывшим": смотрите онлайн трейлер фильма
Если у вас уже есть новогоднее настроение, то вот тематическая подборка фильмов, которая усилит ожидание зимних праздников.