Влітку стало відомо, що розпочалися знімання серіалу про "Гаррі Поттера", відтак поступово розкриваються нові подробиці. Зокрема, щодо акторського складу серіалу.

Як виявилося, роль Лорда Волдеморта може дістатися жінці. Повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання GameReactor, яке отримало інформацію від інсайдера Деніела Ріхтмана. За їхніми даними, це надійне джерело.

Річ у тім, що кастинг на роль Волдеморта у новому серіалі про Гаррі Поттера проводили як для чоловіків, так і для жінок. Відтак, у серіалі "Того-Кого-Не-Можна-Називати" можуть показати у жіночому образі. Щоправда, це наразі лише чутки. Офіційної інформації від творців серіалу ще не було.

Зауважимо, раніше ми вже писали детальний матеріал про каст серіалу про "Гаррі Поттера".

Що відомо про серіал?