Летом стало известно, что начались съемки сериала о "Гарри Поттере", поэтому постепенно раскрываются новые подробности. В частности, относительно актерского состава сериала.

Как оказалось, роль Лорда Волдеморта может достаться женщине. Сообщает Кино 24 со ссылкой на издание GameReactor, которое получило информацию от инсайдера Дэниела Рихтмана. По их данным, это надежный источник.

Не пропустите Новейшие триллеры, которые будут держать в напряжении до финальных титров

Дело в том, что кастинг на роль Волдеморта в новом сериале о Гарри Поттере проводили как для мужчин, так и для женщин. Поэтому, в сериале "Того-Кого-Не-Нельзя-Называть" могут показать в женском образе. Правда, это пока только слухи. Официальной информации от создателей сериала еще не было.

Заметим, ранее мы уже писали подробный материал о касте сериала о "Гарри Поттере".

Что известно о сериале?