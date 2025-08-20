Українське кіно вміє не тільки смішити, але й розчулювати до сліз. Якщо упродовж одного фільму ви хочете пережити весь спектр емоцій, зверніть увагу на романтичні комедії. Тут є все – від кумедних ситуацій до щирих історій кохання.

Романтичні комедії здатні об'єднувати гумор і теплі почуття, пише Кіно 24. Після їхнього перегляду хочеться жити, усміхатися і знову закохуватися.

"Сусідка" (2022)

Затятий холостяк Петро звик жити так, як йому заманеться – проводити вільний час у клубах і на вечірках, зав'язувати тимчасові інтрижки. Його найкращий друг Олег б'ється з ним об заклад: Петрові не вдасться місяць прожити під одним дахом з жінкою. Кандидатку шукати не доводиться, адже сестра Олега, вчителька музики, саме пішла від чоловіка й потребує прихистку.

"Сусідка": дивіться трейлер онлайн

"Смак свободи" (2023)

Дівчина Варя виросла у невеликому містечку, де немає поціновувачів високої кухні. Тому коли вона намагалась вразити місцевих цікавим поєднанням смаків, ніхто так і не оцінив її старання. У надії стати кухарем у вишуканому ресторані, Варя їде до Львова. Випадково їй до рук потрапляє книга, яку сто років тому написала Ольга Франко.

"Смак свободи": дивіться трейлер онлайн

"Коли ти вийдеш заміж?" (2025)

Експертка з живопису Ксенія після скасування власного весілля опиняється перед новим етапом у житті, розуміючи, що вона зовсім не знається на чоловіках. Героїня разом з подругою вирушає в авантюрну подорож до Хорватії. Там їх чекає безліч захопливих пригод – курортні інтриги та навіть кримінальні перегони.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться трейлер онлайн