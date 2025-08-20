Украинское кино умеет не только смешить, но и умилять до слез. Если в течение одного фильма вы хотите пережить весь спектр эмоций, обратите внимание на романтические комедии. Здесь есть все –от забавных ситуаций до искренних историй любви.

Романтические комедии способны объединять юмор и теплые чувства, пишет Кино 24. После их просмотра хочется жить, улыбаться и снова влюбляться.

"Соседка" (2022)

Ярый холостяк Петр привык жить так, как ему заблагорассудится – проводить свободное время в клубах и на вечеринках, завязывать временные интрижки. Его лучший друг Олег заключает с ним пари: Петру не удастся месяц прожить под одной крышей с женщиной. Кандидатку искать не приходится, ведь сестра Олега, учительница музыки, как раз ушла от мужа и нуждается в приюте.

"Соседка": смотрите трейлер онлайн

"Вкус свободы" (2023)

Девушка Варя выросла в небольшом городке, где нет ценителей высокой кухни. Поэтому когда она пыталась поразить местных интересным сочетанием вкусов, никто так и не оценил ее старания. В надежде стать поваром в изысканном ресторане, Варя едет во Львов. Случайно ей в руки попадает книга, которую сто лет назад написала Ольга Франко.

"Вкус свободы": смотрите трейлер онлайн

"Когда ты выйдешь замуж?" (2025)

Эксперт по живописи Ксения после отмены собственной свадьбы оказывается перед новым этапом в жизни, понимая, что она совсем не разбирается в мужчинах. Героиня вместе с подругой отправляется в авантюрное путешествие в Хорватию. Там их ждет множество увлекательных приключений – курортные интриги и даже криминальные гонки.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите трейлер онлайн