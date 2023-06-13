Ще одна зрада: на фестивалі у Загребі переміг фільм російської режисерки

Анімаційна стрічка "Ванлав" російської режисерки Варвари Яковлевої отримала гран-прі в секції короткометражок на фестивалі Animafest Zagreb. Фільм профінансований Мінкультом Росії, хоч організатори й приховали це.

Відомо, що організатори заходу презентували цю роботу як незалежну. Але пізніше з’ясувалося, що анімація створена за підтримки Росії. Про це повідомила директорка українського Міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM Анастасія Верлінська.

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На фестивалі у Загребі переміг фільм росіянки "Ванлав"

Вона переглянула стрічку "Ванлав" в оригінальній версії, і на початку фільму вказано, що він профінансований Мінкультом Росії. Цікаво, що для його показу на фестивалі в Загребі, вступні титри вирізали.

Вчора Animafest оголосив переможців. Головний приз отримав російський фільм, який фінансується урядом Росії. Так, можливо, ви чули про таке. Той, хто нещодавно залишив цілий регіон без дому і навіть більше – без води. Напевно, ці вступні титри вирізали з фільму і, мабуть, ніде не згадували, що цей фільм з Росії,

– написала Верлінська.

Допис Анастасії Верлінської прокоментував нідерландський режисер-аніматор Хіско Хюлсінг, один із членів журі фестивалю. Він зазначив, що організатори Animafest Zagreb ніде не вказували джерело фінансування тріумфатора фестивалю. До того ж фільм прикріпив фото каталогу, у якому навіть не йдеться про те, що "Ванлав" – російська стрічка. "Я уявлення не мав, що фільм російський чи що він знятий на російські державні гроші. Якби я знав, у нас би була зовсім інша дискусія, оскільки я боровся за український фільм "Маріуполь, сто днів".

Український фільм "Маріуполь, сто днів" отримав спеціальну відзнаку на Animafest Zagreb, власне від члена журі Хюслінга. Він розповідає про дівчинку, прототипом якої стала чотирирічна Аліса, яку росіяни розлучили з мамою, і яка пережила облогу Маріуполя.

Свій коментар також залишив артдиректор Animafest Zagreb Даніель Суліч. Він, хоч і підтримав Україну, проте зазначив, що росіяни, які мають антивоєнну позицію, можуть брати участь у міжнародних заходах. До того ж він повідомив, що фільм "Ванлав" фінансувався з державного бюджету, але виробництво почалося до 24 лютого. "Режисерка – одна із зазначених художниць, яка виступала проти війни й, зрештою, виїхала з країни. Вона вирішила прибрати державного орла зі свого фільму і відмовилася від державного фінансування нового фільму, яке вона отримала на інший фільм", – доповнив він.

Втім, у каталогах фестивалю, як і в титрах фільму, вказано, що майже вся команда стрічки "Ванлав" є росіянами.

Каталог з фільмом "Ванлав" / Фото Хюлсінга

Як повідомляє "Детектор медіа", після повномасштабного вторгнення Росії в Україну організатори фестивалів так обходять санкції: приховують державне фінансування своїх робіт, подаються як незалежні або від якихось інших країн.