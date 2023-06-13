Еще одно предательство: на фестивале в Загребе победил фильм российского режиссера

Анимационная лента "Ванлав" российского режиссера Варвары Яковлевой получила гран-при в секции короткометражек на фестивале Animafest Zagreb. Фильм профинансирован Минкультом России, хотя организаторы скрыли это.

Известно, что организаторы мероприятия представили эту работу как независимую. Но позже выяснилось, что анимация создана при поддержке России. Об этом сообщила директор украинского Международного фестиваля актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM Анастасия Верлинская.

Смотрите также Известный российский актер оправдался за пост украинского языка: "Это не был политический жест"

На фестивале в Загребе победил фильм россиянки "Ванлав"

Она просмотрела фильм "Ванлав" в оригинальной версии, и в начале фильма указано, что он профинансирован Минкультом России. Интересно, что для его показа на фестивале в Загребе вступительные титры вырезали.

Вчера Animafest объявил победителей. Главный приз получил российский фильм, финансируемый правительством России. Да, возможно, вы слышали об этом. Недавно оставивший целый регион без дома и даже больше – без воды. Наверное, эти вступительные титры вырезали из фильма и, по-видимому, нигде не упоминали, что этот фильм из России,

– написала Верлинска.

Сообщение Анастасии Верлинской прокомментировал нидерландский режиссер-аниматор Хиско Хюлсинг, один из членов жюри фестиваля. Он отметил, что организаторы Animafest Zagreb нигде не указывали источник финансирования триумфатора фестиваля. К тому же фильм прикрепил фото каталога, в котором даже речь не идет о том, что "Ванлав" – российская лента. "Я не представлял, что фильм русский или что он снят на российские государственные деньги. Если бы я знал, у нас бы была совсем другая дискуссия, поскольку я боролся за украинский фильм "Мариуполь, сто дней".

Украинский фильм "Мариуполь, сто дней" получил специальное отличие на Animafest Zagreb, собственно от члена жюри Хюслинга. Он рассказывает о девочке, прототипом которой стала четырехлетняя Алиса, пережившая осаду Мариуполя, и которую россияне разлучили с мамой.

Свой комментарий также оставил артдиректор Animafest Zagreb Даниэль Сулич. Он, хоть и поддержал Украину, однако отметил, что россияне, имеющие антивоенную позицию, могут участвовать в международных мероприятиях. К тому же, он сообщил, что фильм "Ванлав" финансировался из государственного бюджета, но производство началось до 24 февраля. "Режиссер – одна из указанных художниц, которая выступала против войны и, наконец, уехала из страны. Она решила убрать государственного орла из своего фильма и отказалась от государственного финансирования нового фильма, которое она получила на другой фильм", – дополнил он.

Впрочем, в каталогах фестиваля, как и в титрах фильма, указано, что почти вся команда фильма "Ванлав" является россиянами.

Каталог с фильмом "Ванлав" / Фото Хюлсинга

Как сообщает "Детектор медиа", после полномасштабного вторжения России в Украину организаторы фестивалей так обходят санкции: скрывают государственное финансирование своих работ, представляются как независимые или от других стран.