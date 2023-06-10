В соцсети Кирилл написал куплет из песни "Я так хочу" группе "Океан Эльзы". К сообщению прикрепил фотографию своего сына Леона, которому исполнилось 4 года, передает 24 Канал.
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Кирилл Сафонов оправдался за пост украинского языка
Россияне осудили звезду и попросили не возвращаться в Россию. После короткого периода молчания артист объяснил эту публикацию.
Люди придают этому большее значение, чем придавал я. Просто увидел хорошую картинку. Мы с семьей сидели в японском ресторане, где весь потолок был вставлен шарами. Сын заинтересовался и потянулся к этим игрушкам. Таков был момент любви. Это был не политический жест. Это момент любви, который я зафиксировал,
– поделился он в разговоре с российскими СМИ.
Украинцы еще тогда считали такую "поддержку" актера лицемерной. Как теперь видим, о русско-украинской войне актер не сказал ни слова.
Кирилл Сафонов заговорил по-украински / Скриншот сообщения
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Кирилл Сафонов – русский и израильский актер театра, кино и дубляжа. Снимался в следующих фильмах и сериалах:
- "Еще один шанс",
- "Сохраненные судьбой",
- "Случайные знакомые",
- "Кризис Веры",
- "Спасибо за любовь".