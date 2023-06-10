У соцмережі Кирило написав куплет з пісні "Я так хочу" гурту "Океан Ельзи". До допису прикріпив світлину свого сина Леона, якому виповнилося 4 роки, передає 24 Канал.
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Кирило Сафонов виправдався за пост українською мовою
Росіяни засудили зірку і попросили не повертатися до Росії. Після короткого періоду мовчання артист пояснив цю публікацію.
Люди надають цьому більше значення, ніж надавав я. Просто побачив гарну картинку. Ми з сім’єю сиділи в японському ресторані, де вся стеля була вставлена кулями. Син зацікавився та потягнувся до цих іграшок. Такий був момент любові. Це не був політичний жест. Це момент кохання, який я зафіксував,
– поділився він в розмові з російськими ЗМІ.
Українці ще тоді вважали таку "підтримку" актора лицемірною. Як тепер бачимо, про російську-українську війну актор не сказав жодного слова.
Кирило Сафонов заговорив українською / Скриншот допису
Кирило Сафонов – російський та ізраїльський актор театру, кіно і дубляжу. Знімався у таких фільмах та серіалах:
- "Ще один шанс"
- "Збережені долею",
- "Випадкові знайомі",
- "Криза Віри",
- "Дякую за любов".