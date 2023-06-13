Известно, что организаторы мероприятия представили эту работу как независимую. Но позже выяснилось, что анимация создана при поддержке России. Об этом сообщила директор украинского Международного фестиваля актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM Анастасия Верлинская.

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На фестивале в Загребе победил фильм россиянки "Ванлав"

Она просмотрела фильм "Ванлав" в оригинальной версии, и в начале фильма указано, что он профинансирован Минкультом России. Интересно, что для его показа на фестивале в Загребе вступительные титры вырезали.

Вчера Animafest объявил победителей. Главный приз получил российский фильм, финансируемый правительством России. Да, возможно, вы слышали об этом. Недавно оставивший целый регион без дома и даже больше – без воды. Наверное, эти вступительные титры вырезали из фильма и, по-видимому, нигде не упоминали, что этот фильм из России,

– написала Верлинска.

Сообщение Анастасии Верлинской прокомментировал нидерландский режиссер-аниматор Хиско Хюлсинг, один из членов жюри фестиваля. Он отметил, что организаторы Animafest Zagreb нигде не указывали источник финансирования триумфатора фестиваля. К тому же фильм прикрепил фото каталога, в котором даже речь не идет о том, что "Ванлав" – российская лента. "Я не представлял, что фильм русский или что он снят на российские государственные деньги. Если бы я знал, у нас бы была совсем другая дискуссия, поскольку я боролся за украинский фильм "Мариуполь, сто дней".

Любопытно. Украинский фильм "Мариуполь, сто дней" получил специальное отличие на Animafest Zagreb, собственно от члена жюри Хюслинга. Он рассказывает о девочке, прототипом которой стала четырехлетняя Алиса, пережившая осаду Мариуполя, и которую россияне разлучили с мамой.

Свой комментарий также оставил артдиректор Animafest Zagreb Даниэль Сулич. Он, хоть и поддержал Украину, однако отметил, что россияне, имеющие антивоенную позицию, могут участвовать в международных мероприятиях. К тому же, он сообщил, что фильм "Ванлав" финансировался из государственного бюджета, но производство началось до 24 февраля. "Режиссер – одна из указанных художниц, которая выступала против войны и, наконец, уехала из страны. Она решила убрать государственного орла из своего фильма и отказалась от государственного финансирования нового фильма, которое она получила на другой фильм", – дополнил он.

Впрочем, в каталогах фестиваля, как и в титрах фильма, указано, что почти вся команда фильма "Ванлав" является россиянами.

Каталог с фильмом "Ванлав" / Фото Хюлсинга

Как сообщает "Детектор медиа", после полномасштабного вторжения России в Украину организаторы фестивалей так обходят санкции: скрывают государственное финансирование своих работ, представляются как независимые или от других стран.