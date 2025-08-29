З 27 серпня по 6 вересня триває 82-й Венеційський кінофестиваль. Здавалося, масштабна кіноподія, яка мала б пропагувати свідому позицію та засуджувати терор у світі. Натомість щороку не обходиться без скандалу через безвідповідальність організаторів.

Річ у тім, що напередодні події організатори підняли російський прапор на честь відкриття. В Україні різко відреагували на цей інцидент. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на заяву Мінкульту та МЗС.

МЗС та Мінкульт України засудили рішення Венеційського фестивалю: що вони сказали?

Міністерство закордонних справ та Міністерство культури та стратегічних комунікацій засудили рішення Венеційського кінофестивалю. Нагадаємо, що організатори підняли російський прапор напередодні події. Це сталося у день, коли країна окупантів вчергове завдали удару по Києву та інших містах України. Внаслідок російської агресії загинула щонайменше 21 людина, серед них четверо дітей та багато постраждалих.

Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема чотирьох дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі,

– йдеться в спільній заяві Мінкульту та МЗС.

У відомствах зазначили, що Венеційський кінофестиваль вже не вперше псує свою репутацію через підтримку країни окупантів. Організатори мають "позбутися присутності Росії та російського прапора".

Поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору,

– наголосили в заяві.

Відомо, що в основній програмі Венеційського кінофестивалю покажуть фільм "Незламний" – біографічну спортивну драму про американського бійця ММА Марка Керра. У стрічці з'явиться український боксер Олександр Усик. А також на заході відбудеться міжнародна прем'єра українського короткометражного фільму "Недоступні" Кирила Земляного. Темою короткометражної стрічки є російсько-українська війна, яка змінила життя кожного українця.