Церемонія нагородження відбулася 28 серпня 2025 року. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на піарницю актора Анну Давиденко.

Олександр Рудинський увійшов в список Forbes 30 до 30: що відомо?

Відомий український актор Олександр Рудинський увійшов в список Forbes 30 до 30. Цю нагороду отримують талановиті молоді українці, які досягли значних успіхів до 30 років.

Наразі Олександру Рудинському 29. Він є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Неабияке визнання та впізнаваність йому принесла роль Калігули у постановці режисера Івана Уривського, за яку Олександр здобув премію "Найкращий молодий актор" на престижному Міжнародному театральному фестивалі MESS у Сараєві.

Попри молодий вік Рудинський вже вийшов на міжнародний майданчик та зіграв у таких стрічках, як "Декамерон" від Netflix, "Агенство", який спродюсував Джордж Клуні, а також "Камінь, папір, ножиці", який переміг у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм" на премії BAFTA 2025 року.