С 27 августа по 6 сентября проходит 82-й Венецианский кинофестиваль. Казалось, масштабное кинособытие, которое должно пропагандировать сознательную позицию и осуждать террор в мире. Зато каждый год не обходится без скандала из-за безответственности организаторов.

Дело в том, что накануне события организаторы подняли российский флаг в честь открытия. В Украине резко отреагировали на этот инцидент. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на заявление Минкульта и МИД.

МИД и Минкульт Украины осудили решение Венецианского фестиваля: что они сказали?

Министерство иностранных дел и Министерство культуры и стратегических коммуникаций осудили решение Венецианского кинофестиваля. Напомним, что организаторы подняли российский флаг накануне события. Это произошло в день, когда страна оккупантов в очередной раз нанесли удар по Киеву и другим городам Украины. В результате российской агрессии погиб по меньшей мере 21 человек, среди них четверо детей и много пострадавших.

Под этим флагом российские военные прямо сейчас совершают военные преступления. Даже сегодня Россия совершила жестокое нападение на Киев и ряд других украинских городов, убив по меньшей мере 21 человека, в том числе четырех детей. В то же время организаторы предпочитают закрывать на это глаза,

– говорится в совместном заявлении Минкульта и МИД.

В ведомствах отметили, что Венецианский кинофестиваль уже не впервые портит свою репутацию из-за поддержки страны оккупантов. Организаторы должны "избавиться от присутствия России и российского флага".

Пока Россия имеет свободу выбора, каким образом продолжать убийства гражданских в Украине, предоставление ей международной культурной сцены – это не свобода искусства, а лицемерие, равнодушие и поддержка еще большего террора,

– отметили в заявлении.

Известно, что в основной программе Венецианского кинофестиваля покажут фильм "Несокрушимый" – биографическую спортивную драму об американском бойце ММА Марке Керре. В ленте появится украинский боксер Александр Усик. А также на мероприятии состоится международная премьера украинского короткометражного фильма "Недоступные" Кирилла Земляного. Темой короткометражной ленты является российско-украинская война, которая изменила жизнь каждого украинца.