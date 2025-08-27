Среди них заметили российский флаг. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на публикацию Екатерины Марголис, российской художницы, которая живет в Венеции, активно критикует Россию в соцсетях.

Российский флаг подняли на Венецианском кинофестивале: что известно?

Екатерина Марголис сделала публикацию в фейсбуке, где ошеломила новостью, что на Венецианском кинофестивале подняли российский флаг. Она отметила, что "фашистский триколор гордо развевается над главным входом и красной дорожкой".

Тот, под которым ежедневно бомбят, пытают, убивают и режут горло украинцам. В прямом и переносном смысле,

– написала художница.

Екатерина отметила, что такое решение организаторов может свидетельствовать о том, что во внеконкурсных показах будет участвовать российский режиссер Сергей Сокуров со своим документальным фильмом "Дневник режиссера".

Это уже первый случай, когда Венецианский кинофестиваль скандалится из-за своей "нейтральной" позиции. Они без колебаний транслируют пропагандистские фильмы и приглашают россиян на мероприятия. В частности, прошлом году кинофестиваль транслировал фильм бывшей работницы Russia Today Анастасии Трофимовой под названием "Русские на войне".

В этом году преступный российский триколор над входом еще до начала фестиваля ясно обозначает новый тренд. И красная дорожка венецианского кинофестиваля продолжает кровавую ковровую дорожку, расстеленную преступлениям России. Этого нельзя допустить,

– отметила Екатерина.

Напоминаем, что 82-й Венецианский международный кинофестиваль продлится с 27 августа по 6 сентября.