К тому же Генеральное консульство Украины в Торонто обратилось к организаторам местного Международного кинофестиваля с требованием отменить показ этой ленты. Дело в том, что в кинокартине режиссер Анастасия Трофимова пытается показать российских оккупантов как "обычных людей", а не агрессоров, что и вызвало возмущение.

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Так, посольство Украины в Италии официально обратилось с письмом к президенту Венецианской биеннале, отметив неуместность показа пророссийского фильма на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину. Параллельно Генеральное консульство Украины в Торонто призвало организаторов местного кинофестиваля отменить показ этой ленты.

Демонстрация этого фильма в Венеции и запланированная премьера в Торонто – это оскорбление жертв войны, развязанной РФ против Украины. Он искажает реальность российской агрессии и служит для Кремля инструментом пропаганды,

– говорится в сообщении МИД Украины.

Украинская сторона призвала к прекращению международной культурной поддержки России, утверждая, что страна использует такие платформы для легитимизации своих действий.

Российские солдаты, которые совершают зверства в Украине, должны получать слово не на престижных кинофестивалях, а на скамье подсудимых,

– отметили в МИД.

МИД Украины выступил против показа фильма "Русские на войне" / Скриншот из телеграм-канала

Заметим, документальный фильм "Русские на войне", снятый российско-канадским режиссером Анастасией Трофимовой, якобы показывает реалии, с которыми сталкиваются российские солдаты, дислоцированные на востоке Украины. В то же время режиссер ленты воздерживается от изображения разрушений и страданий, нанесенных украинскому гражданскому населению, а один из солдат в фильме прямо отрицает обвинения в военных преступлениях против российских сил.