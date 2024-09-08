До того ж Генеральне консульство України в Торонто звернулося до організаторів місцевого Міжнародного кінофестивалю з вимогою скасувати показ цієї стрічки. Річ у тім, що в кінокартині режисерка Анастасія Трофімова намагається показати російських окупантів як "звичайних людей", а не агресорів, що й викликало обурення.

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Так, посольство України в Італії офіційно звернулося з листом до президента Венеціанської бієнале, наголосивши на недоречності показу проросійського фільму на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Паралельно Генеральне консульство України в Торонто закликало організаторів місцевого кінофестивалю скасувати показ цієї стрічки.

Демонстрація цього фільму у Венеції та запланована прем'єра в Торонто – це образа жертв війни, розв'язаної РФ проти України. Він викривлює реальність російської агресії та слугує для Кремля інструментом пропаганди,

– йдеться в повідомленні МЗС України.

Українська сторона закликала до припинення міжнародної культурної підтримки Росії, стверджуючи, що країна використовує такі платформи для легітимізації своїх дій.

Російські солдати, які вчиняють звірства в Україні, мають отримувати слово не на престижних кінофестивалях, а на лаві підсудних,

– наголосили в МЗС.

МЗС України виступило проти показу фільму "Росіяни на війні" / Скриншот з телеграм-каналу

Зауважимо, документальний фільм "Росіяни на війні", знятий російсько-канадською режисеркою Анастасією Трофімовою, нібито показує реалії, з якими стикаються російські солдати, дислоковані на сході України. Водночас режисерка стрічки утримується від зображення руйнувань і страждань, завданих українському цивільному населенню, а один із солдатів у фільмі прямо заперечує звинувачення у воєнних злочинах проти російських сил.