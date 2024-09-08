Головний приз здобула кіноробота іспанського режисера. Водночас українські фільми не перемогли в жодній з номінацій.

До теми Поки Україна у вогні: на Венеційському фестивалі показали фільм пропагандистки з Russia Today

Так, володарем "Золотого лева" стала драматична стрічка "Кімната по сусідству" Педро Альмодовара. Водночас статуеткою "Срібний лев" нагородили фільм "Вермільо" режисерки Маури Дельперо, а Бреді Корбет отримав нагороду за найкращу режисуру за роботу над фільмом "Бруталіст".

Переможці 81-го Венеційського кінофестивалю в інших категоріях:

Спеціальний приз журі : "Квітень" Деа Кулумбеґашвілі.

: "Квітень" Деа Кулумбеґашвілі. Найкращий сценарій : "Я все ще тут" Муріло Гаузер і Ейтор Лорега.

: "Я все ще тут" Муріло Гаузер і Ейтор Лорега. Премія Марчелло Мастроянні за найкращого молодого актора або актрису: Пол Кірхер "І їхні діти після них".

Ніколь Кідман отримала звання найкращої актриси за гру у фільмі "Крихітка". Тим часом нагороду за найкращу чоловічу роль здобув Вінсент Ліндон за участь у стрічці "Тихий син".

Зауважимо, дві українські режисерки також подали свої фільми на розгляд престижної кінопремії, але жоден з них не переміг. "Пісні землі, що повільно палає" Ольги Журби та "Медовий місяць" Жанни Озірної розповідають про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тим часом на Венеційському кінофестивалі був представлений пропагандистський фільм "Росіяни на війні" режисерки Анастасії Трофімової, який намагається зобразити російських окупантів як "звичайних людей", а не агресорів.