Главный приз получила киноработа испанского режиссера. В то же время украинские фильмы не победили ни в одной из номинаций.

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Так, обладателем "Золотого льва" стала драматическая лента "Комната по соседству" Педро Альмодовара. В то же время статуэткой "Серебряный лев" наградили фильм "Вермильо" режиссера Мауры Дельперо, а Брэди Корбет получил награду за лучшую режиссуру за работу над фильмом "Бруталист".

Победители 81-го Венецианского кинофестиваля в других категориях:

Специальный приз жюри : "Апрель" Деа Кулумбегашвили.

: "Апрель" Деа Кулумбегашвили. Лучший сценарий : "Я все еще здесь" Мурило Гаузер и Эйтор Лорега.

: "Я все еще здесь" Мурило Гаузер и Эйтор Лорега. Премия Марчелло Мастроянни за лучшего молодого актера или актрису: Пол Кирхер "И их дети после них".

Николь Кидман получила звание лучшей актрисы за игру в фильме "Крошка". Тем временем награду за лучшую мужскую роль одержал Винсент Линдон за участие в фильме "Тихий сын".

Отметим, две украинские режиссёрски также подали свои фильмы на рассмотрение престижной кинопремии, но ни один из них не победил. "Песни земли, медленно пылающей" Ольги Журбы и "Медовый месяц" Жанны Озирной рассказывают о начале полномасштабного вторжения России в Украину. Тем временем на Венецианском кинофестивале был представлен пропагандистский фильм "Русские на войне" режиссера Анастасии Трофимовой, который пытается изобразить российских оккупантов как "обычных людей", а не агрессоров.