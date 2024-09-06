Она поделилась своими впечатлениями от семимесячного пребывания с российским батальоном на Востоке Украины. По ее словам, в России оккупанты воспринимаются как герои, тогда как на глобальном Западе "почему-то" их действия часто квалифицируют как военные преступления. Трофимова собралась "бросить вызов стереотипам".

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На Венецианском фестивале показали фильм пропагандистки из Russia Today: подробности

Рупоры Кремля утверждают, что документальный фильм "Россияне на войне" представлен как "абсолютно антивоенный" проект. Они заявили, что в ленте российские военные изображены не как агрессоры, а как "обычные люди".

Для меня самым большим шоком было увидеть, насколько они обычные. Абсолютно обычные ребята с семьями, с чувством юмора, с собственным пониманием того, что происходит на этой войне,

– рассказала Трофимова после презентации.

Впрочем, Анастасия Трофимова не отрицает, что большинство российских солдат отправляются на войну преимущественно с целью заработать деньги. Для многих из них финансовый стимул является основным мотивом, побуждающим их к участию в боевых действиях. А часть военных воюет не только за материальное вознаграждение, но и "ради мести" за погибших товарищей.

Фильм показывали вне конкурсной программы Венецианского фестиваля.

Сюжет повествует о команде медиков, которые занимаются эвакуацией тел с поля боя. Они находятся в глубоком отчаянии, когда трое их коллег возвращаются домой в черных мешках. Оккупанты в ленте сталкиваются с постоянным разочарованием из-за устаревшего вооружения и техники, а также спасаются от стресса алкоголем и сигаретами. Они даже называют информацию о войне, которую подают российские пропагандистские медиа, "ложью".

Правда, фильм никоим образом не показывает разрушений и страданий, которые оккупанты наносят украинцам. Один из солдат в ленте открыто отрицает обвинения в военных преступлениях, которые осуществляют российские войска.

Трофимова же, которая создавала фильм, также заявляет, что во время работы над лентой она не заметила ни одного военного преступления со стороны России. Однако Анастасия никогда не смотрела оскароносный украинский фильм "20 дней в Мариуполе", ведь, по ее словам, "не было на это времени". Просмотр ленты Мстислава Чернова точно смог бы открыть ей глаза на правду, которую она отказывается видеть.