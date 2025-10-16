16 октября 2025 года в украинских кинотеатрах состоялась громкая премьера. Вышел фильм "10 блогеров".

Это детективная кинокомедия, которая затрагивает важные социальные темы. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете и актерском составе.

Что известно о новом украинском фильме "10 блогеров"?

Это лента, которая поднимает очень важные социальные проблемы, в частности хейт и ненависть, которые заполонили социальные сети.

Кинотворцы стремятся напомнить зрителю о том, что люди сами себе создали яд, который заполонил интернет. Хейт, ненависть и равнодушие убивает добро и свет. И об этом стоит напоминать.

В центре сюжета фильма 10 популярных украинских звезд, которые воплотили роли самих себя. Они оказываются на запертой съемочной площадке. И кто-то неизвестный запускает безжалостную игру. Теперь каждые 10 минут онлайн-аудитория голосует, кто может стать следующей жертвой. И казалось бы, это выглядит как обычная игра, но ситуация быстро превращается в настоящий ужас.

"10 блогеров": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди украинских звезд, которые сыграли в этой ленте такие артисты:

Ольга Сумская

Вячеслав Довженко

Алексей Вертинский

Тарас Цимбалюк

Арам Арзуманян

Наталья Вуглицкая (Кэнди Суперстар)

Оля Шелби

Александр Терен

alyona alyona

Джозефина Джексон

Что известно о создателях ленты?