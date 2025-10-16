Укр Рус
16 октября, 12:13
2

Украинский фильм, бросающий вызов обществу: история об осуждении, хейтерах и нас самих

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Фильм "10 блогеров" является детективной кинокомедией, исследующей темы хейта и ненависти в социальных сетях.
  • Идею фильма создал Александр Щур, который также выступил продюсером и сценаристом.

16 октября 2025 года в украинских кинотеатрах состоялась громкая премьера. Вышел фильм "10 блогеров".

Это детективная кинокомедия, которая затрагивает важные социальные темы. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете и актерском составе.

Что известно о новом украинском фильме "10 блогеров"?

Это лента, которая поднимает очень важные социальные проблемы, в частности хейт и ненависть, которые заполонили социальные сети.

Кинотворцы стремятся напомнить зрителю о том, что люди сами себе создали яд, который заполонил интернет. Хейт, ненависть и равнодушие убивает добро и свет. И об этом стоит напоминать.

В центре сюжета фильма 10 популярных украинских звезд, которые воплотили роли самих себя. Они оказываются на запертой съемочной площадке. И кто-то неизвестный запускает безжалостную игру. Теперь каждые 10 минут онлайн-аудитория голосует, кто может стать следующей жертвой. И казалось бы, это выглядит как обычная игра, но ситуация быстро превращается в настоящий ужас.

"10 блогеров": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди украинских звезд, которые сыграли в этой ленте такие артисты:

  • Ольга Сумская
  • Вячеслав Довженко
  • Алексей Вертинский
  • Тарас Цимбалюк
  • Арам Арзуманян
  • Наталья Вуглицкая (Кэнди Суперстар)
  • Оля Шелби
  • Александр Терен
  • alyona alyona
  • Джозефина Джексон

Что известно о создателях ленты?

  • Идею фильма "10 блогеров" создал, а также взял на себя роли продюсера и сценариста Александр Щур.
  • Производством ленты занималась кинокомпания Level, а съемки начались в июле 2025 года.
  • Основные сцены снимали в павильонах Universal Studio.
  • Главный саундтрек специально для фильма написала рэпер и автор песен alyona alyona.
  • Музыкальное сопровождение создает украинский инди-исполнитель Рома Бахарев.
  • Дистрибьютором картины стала компания B&H Film Distribution Company.