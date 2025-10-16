Український фільм, що кидає виклик суспільству: історія про осуд, хейтерів і нас самих
- Фільм "10 блогерят" є детективною кінокомедією, що досліджує теми хейту та ненависті в соціальних мережах.
- Ідею фільму створив Олександр Щур, який також виступив продюсером і сценаристом.
16 жовтня 2025 року в українських кінотеатрах відбулася гучна прем'єра. У світ вийшов фільм "10 блогерят".
Це детективна кінокомедія, яка зачіпає важливі соціальні теми. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет та акторський склад.
Що відомо про новий український фільм "10 блогерят"?
Це стрічка, яка порушує дуже важливі соціальні проблеми, зокрема хейт та ненависть, які заполонили соціальні мережі.
Кінотворці прагнуть нагадати глядачеві про те, що люди самі собі створили отруту, яка заполонила інтернет. Хейт, ненависть і байдужість вбиває добро та світло. І про це варто нагадувати.
У центрі сюжету фільму 10 популярних українських зірок, які втілили ролі самих себе. Вони опиняються на замкненому знімальному майданчику. І хтось невідомий запускає безжальну гру. Тепер кожних 10 хвилин онлайн-аудиторія голосує, хто може стати наступною жертвою. І здавалося б, це виглядає як звичайна гра, але ситуація швидко перетворюється на справжній жах.
"10 блогерят": дивіться онлайн трейлер фільму
Серед українських зірок, які зіграли у цій стрічці такі артисти:
- Ольга Сумська
- В'ячеслав Довженко
- Олексій Вертинський
- Тарас Цимбалюк
- Арам Арзуманян
- Наталія Вуглицька (Кенді Суперстар)
- Оля Шелбі
- Олександр Терен
- alyona alyona
- Джозефіна Джексон
Що відомо про творців стрічки?
- Ідею фільму "10 блогерят" створив, а також узяв на себе ролі продюсера й сценариста Олександр Щур.
- Виробництвом стрічки займалася кінокомпанія Level, а зйомки розпочалися в липні 2025 року.
- Основні сцени фільмували у павільйонах Universal Studio.
- Головний саундтрек спеціально для фільму написала реперка та авторка пісень alyona alyona.
- Музичний супровід створює український інді-виконавець Рома Бахарєв.
- Дистриб'ютором картини стала компанія B&H Film Distribution Company.