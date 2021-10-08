10 фильмов, которые влюбят вас в осень

14:41

Каждое время года является особенным, и осень – не является исключением. В это время хочется максимально много объятий, уюта и тепла. Вам становится комфортно дома, когда на улице стужа, а гулять хочется только в парках, а не в клубах или других местах. Чтобы ваша осень была еще больше наполнена романтикой и спокойствием – предлагаем для сохранения в "закладки" следующую подборку.