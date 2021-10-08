10 фильмов, которые влюбят вас в осень
Источник:Chance for traveller
Каждое время года является особенным, и осень – не является исключением. В это время хочется максимально много объятий, уюта и тепла. Вам становится комфортно дома, когда на улице стужа, а гулять хочется только в парках, а не в клубах или других местах. Чтобы ваша осень была еще больше наполнена романтикой и спокойствием – предлагаем для сохранения в "закладки" следующую подборку.
Немало фильмов вы уже, вероятно, видели, но именно они являются "классикой" для осени. Невероятные пейзажи Нью-Йорка, романтика Парижа и волшебные осенние образы главных героев, которые никогда не выйдут из моды. Все это вы увидите в следующей подборке фильмов, которую мы бы советовали начать просматривать уже с сегодняшнего дня.
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10 лучших фильмов для осени
"Когда Гарри встретил Салли" (1989)
"Когда Гарри встретил Салли": Смотреть трейлер фильма онлайн
"Октябрьское небо" (1999)
"Октябрьское небо": смотреть трейлер фильма онлайн
"Мачеха" (1989)
"Мачеха": смотреть трейлер фильма онлайн
"Осень в Нью-Йорке" (2000)
"Осень в Нью-Йорке": Смотреть трейлер фильма онлайн
"Сладкий ноябрь" (2001)
"Сладкий ноябрь": смотреть трейлер фильма онлайн
"Париж" (2008)
"Париж": смотреть трейлер фильма онлайн
"Милые кости" (2009)
"Милые кости": смотреть трейлер фильма онлайн
"Любовь и другие обстоятельства" (2009)
"Любовь и другие обстоятельства": Смотреть трейлер фильма онлайн
"Воображаемая любовь" (2010)
"Воображаемая любовь": смотреть трейлер фильма онлайн
"Госпожа Америка" (2015)
"Госпожа Америка": Смотреть трейлер фильма онлайн