Чимало фільмів ви вже, ймовірно, бачили, але саме вони є "класикою" для осені. Неймовірні пейзажі Нью-Йорка, романтика Парижа та чарівні осінні образи головних героїв, які ніколи не вийдуть з моди. Все це ви побачите у наступній добірці фільмів, яку ми би радили почати переглядати вже від сьогодні.

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10 найкращих фільмів для осені

"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивитись трейлер фільму онлайн

"Жовтневе небо" (1999)

"Жовтневе небо": дивитись трейлер фільму онлайн

"Мачуха" (1989)

"Мачуха": дивитись трейлер фільму онлайн

"Осінь у Нью-Йорку" (2000)

"Осінь у Нью-Йорку": дивитись трейлер фільму онлайн

"Солодкий листопад" (2001)

"Солодкий листопад": дивитись трейлер фільму онлайн

"Париж" (2008)

"Париж": дивитись трейлер фільму онлайн

"Милі кості" (2009)

"Милі кості": дивитись трейлер фільму онлайн

"Кохання та інші обставини" (2009)

"Кохання та інші обставини": дивитись трейлер фільму онлайн

"Уявне кохання" (2010)

"Уявне кохання": дивитись трейлер фільму онлайн

"Пані Америка" (2015)

"Пані Америка": дивитись трейлер фільму онлайн