Кожна пора року є особливою, і осінь – не є виключенням. У цей час хочеться максимально багато обіймів, затишку і тепла. Вам стає комфортно вдома, коли на вулиці холоднеча, а прогулюватись очеться лише у парках, а не в клубах чи інших місцях. Аби ваша осінь була ще більше наповнена романтикою та спокоєм – пропонуємо для збереження у "закладки" наступну добірку.