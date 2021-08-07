Жанрове різноманіття – особливе: від нового еротичного блокбастера до комедії з елементами фантастики, від екранізацій сучасних бестселерів до історії про створення одного з головних символів усіх закоханих Ейфелевої вежі в Парижі. Ексклюзивну добірку романтичних кінопрем’єр сезону передали представники компанії "Вольга Україна".

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5 головних романтичних кінопрем'єр сезону

  1. "Останній лист від мого коханого"

"Останній лист від мого коханого" – екранізація однойменного роману Джоджо Мойєс, письменниці в жанрі романтичної драми, яка прославилася завдяки роману "До зустрічі з тобою". У фільмі перетинається дві лінії часу: сучасність і яскраві 60-ті: Джонс грає молоду амбіційну журналістку, яка отримала романтичний лист і має намір дізнатися одну дивовижну історію. Вудлі виконала роль багатої заміжньої світської левиці, яка знаходить, здавалося б, справжнє кохання.

"Останній лист від мого коханого" 2021: дивіться трейлер

  1. "НЕідеальний чоловік"

Фантастичний фільм, сповнений теплою й романтичною атмосферою: танці, свічки, вечері й пробіжки по полю. Британський актор Ден Стівенс зіграє Тома – прекрасного андроїда, у теорії – створеного і відкаліброваного для Альми, науковиці, яка знаходиться в тестовій групі, що повинна визначити чи можуть роботи жити серед людей і скласти пару для самотніх. Але, звичайно ж, Альма виявиться занадто непередбачуваною, а її робот – дуже наполегливим, ввічливим, і здатним до саморозвитку.

"НЕідеальний чоловік" 2021: дивіться трейлер

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  1. "Після падіння"

Екранізація бестселера американської письменниці Анни Тодд відрізняється від інших романтичних стрічок своїми гарячими сексуальними сценами. Історія розповідає про непрості стосунки молодих людей Тесси Янг і Хардина Скотта, які не можуть один без одного, але ревнощі заважають їм довіритись. Водночас, у сімей кожного з героїв у шафі зберігається не один скелет. Розділить це закоханих ще більше, чи навпаки їх зблизить?

"Після падіння" 2021: дивіться трейлер

  1. "Ейфель"

Історія створення найвідомішого символу романтики в Парижі – це, звичайно ж, теж історія кохання. Як і свого часу з Євою Грін – для багатьох шанувальників Емми її наполовину французьке походження та ідеальне знання мови – стали великим сюрпризом. За сюжетом фільму, Гюстав Ейфель – прославлений архітектор та інженер, нещодавно повернувся з Нью-Йорка, де працював над Статуєю Свободи і мріє про будівництво першої підземки в Парижі. Натомість на нього тисне уряд з ідеєю про зведення чогось незвичайного до світової виставки. Ейфель не хоче цього робити, поки не зустрічає прекрасну Едрієнн – фатальну жінку зі свого минулого. Тепер він побудує мрію й назавжди змінить вигляд Парижа та всієї Франції.

"Ейфель" 2021: дивіться трейлер

  1. "Особисте життя", другий сезон

HBO задумали шоу, як антологію – один головний герой для кожного сезону і ви проходите разом з ним усі етапи становлення його особистого життя через серію кумедних, романтичних, іноді сумних життєвих замальовок. І якщо ви не дивилися першу частину – у вас якраз є вдосталь часу, щоби надолужити згаяне. У центрі першого сезону шоу була чарівна Дарбі у виконанні Анни Кендрік, яка набила чимало гуль у пошуках свого щастя. У другому сезоні шоу головним героєм романтичного серіалу стане чоловік у виконанні Вільяма Джексона Харпера. Чи сильно зміниться серіал через зміну гендеру головного героя? Творці обіцяють, що атмосфера залишиться такою, якою була.

"Особисте життя", другий сезон, 2021: дивіться трейлер