Джастин Тимберлейк начинал свой творческий путь как музыкант. Он участвовал в телешоу Star Search, где исполнял песни под другим именем. Позже исполнитель участвовал в детском шоу "Клуб Микки Мауса", где познакомился с многими людьми, которые оказали влияние на развитие его карьеры, и со своей будущей девушкой – Бритни Спирс.

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Кинодебютом Тимберлейка стала роль модели Джейсона Шарпа в фильме "Они поменялись местами" в 2000-м году. Где еще сыграл любимый артист миллионов и по совместительству актер – читайте далее.

Фильмы с участием Джастина Тимберлейка

"Они поменялись местами", 2000 год

Телевизионный фильм Model Behavior, который вышел в эфир серии антологий серии ABC "Чудесный мир Диснея". В фильме снялись Мэгги Лоусон, Джастин Тимберлейк и Кэти Ли Гиффорд, а режиссером стал Марк Росман. Он основан на книге Майкла Раубарта Левина "Джанни Алекс, Алекс и Джанин". В фильме рассказывается о девушке Алекс Барроуз, которая крайне застенчивая и неуверенная в себе, но всегда мечтала стать модным дизайнером. Но на благотворительном вечере она встречает Джанин Адамс, известную подростковую модель, которая похожа на нее как две капли воды. Чтобы попробовать вкус новой жизни, на какое-то время они меняются местами, и их жизнь начинает быстро меняться, как и они сами. Тимберлейк сыграл роль бойфренда модели Джанин.

"Они поменялись местами", 2000: смотреть трейлер фильма онлайн

"Эдисон", 2005 год

"Эдисон" (Edison) – это американский боевик режиссера Дэвида Брюка. События в этом фильме происходят в небольшом американском городе Эдисон. Молодой журналист Джошуа Поллак, которого собственно сыграл Джастин Тимберлейк, узнает о сплошной коррумпированности подразделения спецназа в полиции своего городка. Он объединяет собственные усилия в расследовании с пожилым опытным журналистом Эшфордом и частным детективом Уолласом. Полиции совсем не нравится такое вмешательство в их дела; в тюрьме убивают единственного свидетеля, жизнь главных героев также в опасности.

"Эдисон", 2005: смотреть трейлер фильма онлайн

"Альфа Дог", 2006 год

"Альфа Дог" (Alpha Dog) – это американская биографическая криминальная драма режиссера Ника Кассаветиса. Главный герой Джонни Трулав торгует легкими наркотиками, в основном марихуаной, а главным его поставщиком является отец. Джонни имеет собственную банду сверстников. Джастин Тимберлейк сыграл лучшего друга Джонни, Фрэнки Белленбачера. Ребята проводят жизнь в постоянных гулянках с девушками, алкоголем и наркотиками.

Конфликт на одной из вечеринок между Джонни и Джейком Мазурски из-за большого долга последнего перерос в драку и едва не закончился стрельбой. Мстительный Джейк не мог простить такого унижения от Джонни и на следующий день он разгромил его дом. Зато Джонни с друзьями схватили брата Джейка, однако дальше не знали что с ним делать. С одной стороны, малому даже нравится "тусить" со старшими, а с другой стороны похитители постепенно понимают юридические последствия такого поступка.

"Альфа Дог", 2006: смотреть трейлер фильма онлайн

"Стон черной змеи", 2006 год

"Стон черной змеи" (Black Snake Moan) – это мелодрама американского режиссера и сценариста Крейга Брюера. В фильме рассказывают историю о молодой девочке Рей, жестоко обесчещенной когда-то собственным отчимом. Попав в такую непристойную и угнетающую ситуацию, подросток пытается заглушить свою боль выпивкой, наркотиками и неразборчивыми связями с мужчинами.

Но внезапно ее жизнь круто меняется, когда Рей вдруг оказывается под значительным влиянием Лазаруса – мужчины солидных лет, брошенного собственной женой. Он находит утешение в звуках старого доброго блюза и вере в Бога. Мужчина стремится направить юную проститутку на истинный путь. Найдя полуголую, сильно побитую и брошенную Рей на дороге, Лазарус взял девушку к себе на перевоспитание. Джастин Тимберлейк сыграл в этом фильме второстепенную роль.

"Стон черной земли", 2006: смотреть трейлер фильма онлайн

"Секс гуру", 2008 год

"Секс-гуру" (The Love Guru) – это американская комедия режиссера Марко Шнабеля с Майком Маерсом, Джессикой Альбой, Джастином Тимберлейком, Романи Малко и Беном Кингсли в главных ролях. Майк Майерс также является автором сценария и продюсером фильма. По сюжету Даррен Роанок – игрок хоккейной команды Toronto Maple Leafs, который страдает от того, что его жена Пруденс ушла от него к вратарю LA Kings Жака Гранде, которого сыграл Джастин Тимберлейк. Стресс влияет на игру Даррена, поэтому владелица его команды, Джейн Буллард, обращается за помощью к гуру Морису Питке, чтобы тот помог ему справиться с депрессией.

"Секс гуру", 2008: смотреть трейлер фильма онлайн

"Открытая дорога", 2009 год

"Открытая дорога" (The Open Road) – это американская комедийная драма режиссера Майкла Мередита. В ленте рассказывается о том, что Карлтон Гарретт, которого сыграл Джастин Тимберлейк, рос без отца, зная лишь то, что тот легендарный бейсбольный игрок. Майкл не смог отказать в просьбе больной матери, у которой был порок сердца, о воссоединении семьи. Поэтому Карлтон вынужден найти отца и привести его на машине через полстраны. В долгой поездке ему придется узнать и попытаться понять чужого для себя человека.

"Открытая дорога", 2009: смотреть трейлер фильма онлайн

"Очень плохая учительница", 2011 год

"Очень плохая училка" (Bad Teacher) – это американская комедия режиссера Джейка Кэздан. По сюжету, главная героиня Элизабет находит богатого мужа, наследника большого состояния, который сразу подает ей к ногам. Однако мама будущего жениха насквозь читает Элизабет, поэтому она настаивает на отмене свадьбы и навсегда отправляет сына за границу.

Чтобы хоть как-то свести концы с концами, главная героиня находит свой диплом учителя и устраивается на работу в школу. Однако она откровенно ненавидит своих учеников, приходит на уроки в неподобающем состоянии и ведет себя вызывающе. Однако когда в школу устраивается новый учитель по математике Скотт, которого сыграл Тимберлейк, жизнь Элизабет кардинально меняется.

"Очень плохая учительница", 2011: смотреть трейлер фильма онлайн

"Время", 2011 год

"Время" (In Time) – это научно-фантастический триллер Эндрю Никола. Сюжет происходит в недалеком будущем. Ученые научились "отключать" ген старения. Чтобы избежать перенаселения, время сделали валютой, за которую можно купить, что угодно. В этом мире богачи могут жить вечно, а вот беднякам за вечную жизнь приходится торговаться. Главный герой картины получает в свое распоряжение бесконечное время, однако не успевает спасти свою мать, мало того, вскоре он будет вынужден спасаться бегством от коррумпированных "стражей времени"... Джастин Тимберлейк сыграл главного героя Уилла Саласа.

"Время", 2011: смотреть трейлер фильма онлайн

"Слепая удача", 2013 год

"Слепая удача" (Runner, Runner) – это американский драматически-криминальный триллер режиссера Брэда Фурмана. В главных ролях – Джастин Тимберлейк, Джемма Артертон, Бен Аффлек.

В сюжете молодой и целеустремленный Ричи Ферст вырос в небогатой семье, однако сумел поступить в Пристонский университет, где получает хорошее образование. Оплачивать обучение парень должен сам, поэтому он зарабатывал деньги на онлайн-казино. Однажды, войдя в азарт, парень пошел ва-банк и потерял все. Поэтому он едет на Коста-Рику, чтобы отыграть их у владельца сайта Айвена Блока с глазу на глаз. Приехав, Ричи становится правой рукой Блока.

"Слепая удача", 2013: смотреть трейлер фильма онлайн

"Колесо чудес", 2017 год

"Колесо чудес" (Wonder Wheel) – американский драматический фильм от режиссера и сценариста Вуди Аллена. События разворачиваются в 50-х годах прошлого века на Кони-Айленд в Нью-Йорке. В парке аттракционов работает замечательное колесо. Оно пользуется неизменной популярностью среди посетителей. Владелец колеса Гампти вместе со своей женой Джинни ведут размеренную жизнь. И это даже несмотря на то, что Джинни заглядывается на привлекательного спасителя с пляжа Микки, которого сыграл Тимберлейк. Как-то в кафе, где работает официанткой Джинни, приходит Каролина и представляется дочкой Гампти.

"Колесо чудес", 2017: смотреть трейлер фильма онлайн

Автор: Соломия Борух